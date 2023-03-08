الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليلا من الزهور على «نصب الشهداء» بميدان المسلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان المسلة، احتفالا بالذكرى الـ٥٤ ليوم الشهيد.

وقرأ محافظ بورسعيد والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، إجلالا لأرواح كل شهداء الوطن.

وقال المحافظ إن يوم الشهيد هو تخليد لذكرى عظيمة سطر فيها أبطال القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الانتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل حماية تراب أوطاننا الغالية.

وأكد الغضبان أن شهدائنا باقيين فى ذاكرة الأمة و حفروا بدمائهم الذكية أسمائهم بحروف من نور، داعياً المولى عزوجل أن يديم  تلك الذكرى العطرة علي أبناء المحافظة بكل الخير ودوام التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ إن التاريخ سيسطر بحروف من نور تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، وسيذكر التاريخ  فى انصع صفحاته قصص بطولات أبناء مصر ممن حافظوا على تراب الوطن الغالى ولم يبخلوا بأرواحهم فداء لأرضه المقدسة وكانوا المثل والقدوة للأجيال التى حملت راية إعلاء شأن مصر بجميع الميادين، وسارت على هداهم دائما وأبدا.

وأضاف اللواء عادل الغضبان أن تضحيات شهداء مصر كانت الركيزة الاساسية لأمن واستقرار الوطن ولولا دماءهم الذكية ما انطلقت مسيرة التنمية الشاملة التى تستهدف الارتقاء بمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في تاريخ الأمة عرفاناً وتقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصري العظيم ولوطننا الغالي.  

جدير بالذكر أن يوم الشهيد في مصر هو يوم 9 مارس من كل عام، أعلنته مصر تخليداً لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض، ونعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.

وقدمت الفرق الفنية بمديرية التربية والتعليم  ومديرية الشباب والرياضة عدد من العروض والفقراء الفنية الغنائية الوطنية.

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أرواح الشهداء احتفال إكليلا من الزهور استقرار التاريخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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