الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدعو المجتمع الدولى لحماية الشعب الفلسطينى

أحد شوارع جنين
أحد شوارع جنين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين ومخيمها، وأدت إلى ارتقاء ستة شهداء وعدد من الجرحى الفلسطينيين.

واستنكرت المنظمة، في بيان صدر عنها، اليوم، استمرار أعمال العنف والترهيب التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون في بلدة حوارة، معتبرة ذلك امتدادًا للعدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها واعتداءاتها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مطالبة الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الإحتلال الإسرائيلي جنين الجرحى الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

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«التعاون الإسلامى» تدعو المجتمع الدولى لحماية الشعب الفلسطينى

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