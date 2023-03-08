1150 يشاركون فى الدورة التدريبية «تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في الآثار والمتاحف والتراث»

افتتح الدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدورة التدريبية بنظام التدريب عن بعد عبر المنصات الإلكترونية والتي تنظمها وحدة التعلم الهجين بكلية الآثار جامعة الفيوم تحت عنوان "تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في الآثار والمتاحف والتراث"، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال خلاف القائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام متتالية وبلغ عدد المسجلين للمشاركة في الدورة 1150 مشاركا من مصر ومن الدول العربية الشقيقة وتشارك في فعاليات الدورة جامعات الفيوم وحلوان وبنها وكليات الآثار والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية الفنية.

وحاضر فيها الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الآثار والمتاحف والتراث والهندسة والفنون والحاسبات والذكاء الاصطناعي وقد شارك في افتتاح الدورة الدكتور عاطف منصور عميد الكلية السابق والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر.