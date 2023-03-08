اليوم.. مصر تُشارك في اجتماع للاتحاد الدولي للاتصالات بالسعودية

تشارك مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالميتافيرس (FG-MV)، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ويستمر المنتدي علي مدار يومي 8 و 9 مارس، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

كما شاركت الوزارة في "المنتدى الأول بشأن تبني الميتافيرس"، الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات. وتستضيف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هذا الحدث، كما يتم توفير المشاركة في المنتدى عن بُعد، بالإضافة إلى الحدث الحضوري.



ويهدف المنتدى إلى تحفيز الحوار العالمي بشأن الميتافيرس، وكذلك توفير منصة لاستكشاف التحديات والفرص من أجل ميتافيرس مستدام وشامل ويمكن الوصول إليه، وتعزيز إعداد معايير قابلية التشغيل البيني وتسريعها من أجل ميتافيرس مفتوح وشامل.

ويناقش الحدث دور الميتافيرس في تحويل تجارب المستهلك ونماذج الأعمال في مختلف الصناعات، ويلقي الضوء على كيفية استخدام الميتافيرس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع التحول الرقمي، كما يهدف إلى تقديم مدخلات ومناقشة المواضيع ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في تسريع عمل الفريق المتخصص التابع للاتحاد المعني بالميتافيرس.



ويتناول المنتدى في المجمل العديد من الموضوعات، من أبرزها استكشاف أهمية الميتافيرس، وتحديد التحديات الأساسية لتأمين الميتافيرس، وفحص المتطلبات الفنية والتنظيمية لتصميم تجربة أفضل للميتافيرس، وغيرها.



جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة.