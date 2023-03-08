الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. مصر تُشارك في اجتماع للاتحاد الدولي للاتصالات بالسعودية

مشاركة مصر في اجتماع
مشاركة مصر في اجتماع للاتحاد الدولي للاتصالات بالسعودية

تشارك مصر ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالميتافيرس (FG-MV)، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ويستمر المنتدي علي مدار يومي 8 و 9 مارس، في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

كما شاركت الوزارة في "المنتدى الأول بشأن تبني الميتافيرس"، الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات. وتستضيف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هذا الحدث، كما يتم توفير المشاركة في المنتدى عن بُعد، بالإضافة إلى الحدث الحضوري. 

ويهدف المنتدى إلى تحفيز الحوار العالمي بشأن الميتافيرس، وكذلك توفير منصة لاستكشاف التحديات والفرص من أجل ميتافيرس مستدام وشامل ويمكن الوصول إليه، وتعزيز إعداد معايير قابلية التشغيل البيني وتسريعها من أجل ميتافيرس مفتوح وشامل.

ويناقش الحدث دور الميتافيرس في تحويل تجارب المستهلك ونماذج الأعمال في مختلف الصناعات، ويلقي الضوء على كيفية استخدام الميتافيرس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع التحول الرقمي، كما يهدف إلى تقديم مدخلات ومناقشة المواضيع ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في تسريع عمل الفريق المتخصص التابع للاتحاد المعني بالميتافيرس.

ويتناول المنتدى في المجمل العديد من الموضوعات، من أبرزها استكشاف أهمية الميتافيرس، وتحديد التحديات الأساسية لتأمين الميتافيرس، وفحص المتطلبات الفنية والتنظيمية لتصميم تجربة أفضل للميتافيرس، وغيرها.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أحد أقدم الهيئات العالمية القائمة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

48.5 مليون نسمة من سكان مصر إناث.. و18% نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

البنك المركزى يعزز التعاون مع نظيره الأردنى فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية

تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه فى المنوفية

«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين