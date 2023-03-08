الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطن من القليوبية: «حياة كريمة» خير برهان على من يشكك في الإنجازات

حياة كريمة
حياة كريمة

عملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، خلال السنوات الماضية، على تقديم الدعم لكل الفئات المستحقة، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

في هذا الإطار، قال كريم محمد أحد المواطنين بقرى مركز شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية لـ"الدستور"، إن إنجازات "حياة كريمة" في القرى التابعة لها في محافظة القليوبية خير دليل وبرهان على من يشكك في ما تقوم به الدولة من إنجازات للمواطنين وخطتها التنموية للنهوض بالإنسان وتسخير الخدمات من أجل أن يحيا حياة تليق بالمصري، وتحترم آدميتهم وتمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة.

وتابع: «إعانتهم في الأعمال الزراعية التي يمتهنها غالبية سكان تلك القرى من خلال إنشاء مجمعات زراعية ووحدات بيطرية، ترعى الحيوانات والماشية وتقدم لهم الفحص والعلاج بالمجان في القوافل التي تنظمها المؤسسة الرئاسية، وكذلك تبطين الترع للحفاظ على نظافة المياه وتقليل الهدر الذي كان يحدث، وإعادة توجه المزارع للري من المياه النيلية الغنية بالمعادن والمغذيات التربة، والتقليل من الاعتماد على المياه الجوفية التي تتسبب على المدى الطويل في ضعف خصوبة التربة بسبب الأملاح العالية بها».

وأضاف كريم أن خدمات مؤسسة حياة كريمة لم تقتصر فقط على تقديم البنى التحتية والخدمات المادية فقط بل كان لها شوطا كبيرا في الجانب التوعوي والمعنوي فمنها على سبيل المثال مشروع القوافل الثقافية الذي أطلقته في قرة مؤسسة حياة كريمة لتقديم ورشا فنية وأخرى للحرف اليدوية، واستفاد منها الكثير من مواطني تلك القرى من خلال تقديم حصص تعليمية في بعض الحرف، التي يمكن بعد ذلك الاعتماد عليها من قبل النساء والرجال في تحسين دخولهم، والتكسب منها دون الحاجة إلى الذهاب لمقر عمل بل يمكنهم فقط بإنجاز تلك الأعمال من المنزل كما تكفلت المبادرة بتوفير أماكن للتسويق لهم في المعارض الدولية.

الأعمال الزراعية أهالي شبين القناطر المياه الجوفية انجازات حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة

مواد متعلقة

مستفيدة من المبادرة الرئاسية بالقليوبية: قرى «حياة كريمة» خرجت من العزلة للنهضة

قبل أيام قليلة من الشهر الكريم.. صور وأشكال فوانيس رمضان 2023

أهالى القليوبية: «حياة كريمة» حولت القرى إلى مناطق نموذجية بتطوير البنية التحتية وتوفير جميع الخدمات

طارق لطفى وإنجى المقدم وبشرى فى عزاء والدة رشا مهدى

موعد وقنوات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

أحد فلاحى المنوفية: «حياة كريمة» أعادتنا لأراضينا بعد الاستغناء عنها

مواطن بالمنوفية: مجمعات «حياة كريمة» الزراعية تحسن الإنتاج الزراعى والحيوانى

موعد مباراة مانشستر سيتى ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة.. اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

48.5 مليون نسمة من سكان مصر إناث.. و18% نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

البنك المركزى يعزز التعاون مع نظيره الأردنى فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية

تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه فى المنوفية

«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين