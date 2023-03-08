تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه فى المنوفية

شيع أهالي مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، منذ قليل، جثمان سامح قنديل شهيد قطار قليوب منوف إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي على وفاة الفقيد.

وقالت ندى عصام زوجة ضحية حادث قطار قليوب منوف، إن زوجها كان قد تعرض لوعكة منذ أكثر من عام كاد أن يفقد حياته وقتها، وتبرعت له والدته بكلية لإنقاذه وبعد العملية كان على أمل أن يكمل مسيرته ويربي أبناءه، ولكن نفذ أمر الله.

وأوضحت أن لديهم ولدين وأن زوجها الراحل كان يعمل استورجيا في أحد المعارض بالقاهرة وكان يسافر بالقطار يوميا ذهابا وإيابا، مؤكدة أنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحب المحيطين لطيب خلقه وأمانته ونظافة يده وإتقان عمله.

وأضافت الزوجة أن زوجها تحدث معها بالهاتف قبل أن يستقل القطار وسألها عن نجليه زين وريان وإذا ما كانا يريدان شيئا من الخارج قبل وصوله المنزل وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا يخبرها بوفاة زوجها وسط حالة من الصدمة.

وأكدت أنها كانت تزوجت منذ أكثر من 3 سنوات وأنجبت خلالها طفلين ولم تذكر منه غير كل خير وحب ومعاملة حسنة لها ولكل من حوله من أهله وأصدقائه ومحبيه.

وكان تسبب اصطدام قطار منوف بحاجز تصادم الحماية في محطة قليوب في محافظة القليوبية، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين، بينهم 7 تم حجزهم في المستشفى لكونهم بحالة حرجة.