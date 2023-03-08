الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| طارق صبرى يكشف تفاصيل علاقته بشيرى عادل.. وموعد مباراة الأهلى المقبلة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أزمة صحية لمخرج.. طارق صبرى يكشف سبب علاقته بشيرى عادل

طارق صبري وشيرى عادل

كشف الفنان طارق صبري، تفاصيل بداية علاقته بالفنانة شيري عادل، مؤكدًا أن أحد المخرجين كان أحد الأطراف الهامة في تطور العلاقة بينهما.

وقال، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس.

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موعد مباراة الأهلى المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة فى دوري أبطال إفريقيا، هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، وذلك بعد فوز الفريق على المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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بالحجاب.. منى فاروق تؤدى مناسك العمرة

منى فاروق تؤدى مناسك

نشرت الفنانة منى فاروق، عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام" صورا جديدة لها من أمام الكعبة المشرفة خلال أدائها مناسك العمرة.

وظهرت منى فاروق، بالعباءة والحجاب وهى تناجى ربها بالدعاء والابتهال، وعلقت قائلة: "الحمدلله".

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

أسعار الدواجن اليوم

ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 اهتمام الكثير من المواطنين بعد أن أصبحت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بايدن يناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا والتعاون فى منطقة الهند والمحيط الهادئ

بايدن وماكرون

أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا وتعاون البلدين في منطقة الهند والمحيط الهادئ.

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منى فاروق مباراة الاهلى مناسك العمرة طارق صبري شيري عادل اسعار الدواجن بايدن أوكرانيا ماكرون

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وائل لطفي

عيوب المصريين

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