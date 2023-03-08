الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا اليوم.. وغياب محمود متولي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل إلى جنوب إفريقيا في الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق عقب المران الصباحي والتي ستنضم للبعثة والتي تشهد غياب محمود متولي للإصابة بشد في العضلة الخلفية وضم الثنائي خالد عبدالفتاح وأحمد عبدالقادر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وتأكد سفرهما مع الفريق بينما هناك محاولات أخيرة اليوم قبل السفر لضم عمرو السولية وحسين الشحات حيث يعانى من شد فى عضلة السمانة وتحسنت حالتهما بشكل كبير خلال اليومين الماضين فيما يعانى أيمن أشرف من تجاهل المدير الفني ومحمد فخري والذي أصيب بفيروس كورونا.

وتبقى بعثة الأهلى في جنوب إفريقيا لمدة 7 أيام حيث من المقرر أن تغارد البعثة ظهر يوم 15 مارس الجاري متوجهة إلى الكاميرون استعداداً لمواجهة فريق القطن المقرر له يوم 17 من نفس الشهر فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات.

وتواصل الجهاز الإداري مع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا والكاميرون من أجل ترتيب إجراءات السفر والإقامة وملاعب التدريب قبل مواجهتي صن دوانز والقطن الكاميروني.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على المقاولون العرب، خاصة أنه جاء في توقيت مناسب قبل السفر إلى جنوب إفريقيا ومواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الجهاز الفني كان يعلم أن المواجهة صعبة، وأن الفريق بدأ بشكل جيد وسجل هدفين، ولكن المنافس نجح في العودة وتقليص الفارق، وكان من المهم أن يخرج الفريق من المباراة بالفوز.

وأوضح: كنا بحاجة إلى الفوز قبل المباراة القادمة، واضطررنا إلى لعب الكرات الطولية، وأنه قام باستبدال مروان عطية بعد أن فضل تغييره لرغبته في عدم التسرع خلال الاستحواذ على الكرة.

وأضاف كولر أن استقبال أهداف أمر طبيعي في كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على علاج الأخطاء التي تعتبر جزءًا من اللعبة، وأنه من الوارد أن يتأثر اللاعبون بالتفكير في المواجهة القادمة في دوري الأبطال.

وعن الدفع برامي ربيعة أكد أنه كان يفضل التأمين الدفاعي، لمواجهة تحسن الأداء الهجومي لفريق المقاولون، وأنه سوف ينتظر للوقوف على حالة المصابين خلال المران القادم للفريق.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وعزز صدارته لبطولة الدوري برصيد 44 نقطة.

بعثة الاهلى طارق قنديل صن دوانز جنوب أفريقيا السويسري مارسيل كولر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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