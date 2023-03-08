الإسماعيلى يسعى للفوز على فاركو وتدعيم موقفه للهروب من شبح الهبوط

يستضيف الإسماعيلي فريق فاركو في السادسة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وحق الفريق انتصارين فقط مقابل 9 تعادلات و8 هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 22 هدفا لكنه لم يخسر في أخر ست مباريات وجمع منها 8 نقاط بالفوز على الداخلية والتعادل مع طلائع الجيش وأسوان والاتحاد السكندري وغزل المحلة وفيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 18وتدعيم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط.

واختار حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد فوزى ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم وباهر المحمدى ومحمد نصر وإياد العسقلانى وعصام صبحى ومحمد دسوقى وحمدى النقاز وأحمد محسن وعمر طارق الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد حسن وكريم الديب وصالح جمعة وأحمد مدبولى وعمر الساعى وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وياو أونور وفراس شواط.

وشهدت القائمة غياب محمد هاشم للإيقاف بينما يعود عماد حمدي بعد انتهاء إيقافه.

على الجانب الآخر يحتل فاركو بقيادة طارق العشري المركز التاسع برصيد 26 نقطة من ستة انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ومنذ تولى طارق العشري المسئولية قاد الفريق في خمس مباريات جمع منها 13 نقطة بالفوز على المصري والزمالك والبنك الأهلي والمقاولون والتعادل مع حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والتقدم للمركز السابع ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي.

يدير المباراة محمد عادل ويساعده أحمد حسام طه ومصطفى عطية ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وهشام القاصي حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو .