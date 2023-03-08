دوري القسم الثاني.. دكرنس يستضيف بروكسي واختبار صعب للجمهورية شبين أمام الأوليمبي

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع الحادي والعشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني حيث يستضيف دكرنس المتصدر برصيد 37 نقطة بقيادة سعيد عبد العزيز فريق بروكسي السابع برصيد 30 نقطة بقيادة محمد حامد، ويسعى دكرنس لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والاحتفاظ بالصدارة في حين يسعى بروكسي للحصول على النقاط الثلاث للمنافسة على قمة مجموعة.

ويحل الجمهورية شبين الثاني برصيد 36 نقطة بقيادة عصام شعبان ضيفا على الأوليمبي العاشر برصيد 25 نقطة بقيادة حسام عبد العال ولم يخسر الجمهورية شبين في آخر ست مباريات وحقق خلالها خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة ويسعى للعودة بالنقاط الثلاث والوصول للقمة في حالة تعثر دكرنس أمام بروكسي بينما يسعى الأوليمبي للفوز للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وفي أقوى مباريات الأسبوع يستضيف أبو قير للأسمدة الخامس برصيد 32 نقطة بقيادة أيمن المزين فريق بلدية المحلة الرابع برصيد 32 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين.

ويحل المنصورة الثامن برصيد 29 نقطة بقيادة ياسر الكناني ضيفا على فريق الحمام الحادي عشر برصيد 24 نقطة ويسعى المنصورة لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في أخر ست مباريات للاستمرار في سباق القمة.

ويستضيف كفر الشيخ السادس برصيد 31 نقطة فريق المجد السكندري الرابع عشر برصيد 17 نقطة في أول مباراة لكرم جابر المدير الفني لفريق المجد الذي تولى المسئولية بعد رحيل محمد كيتا.

وفي مباراة قاع ساخنة يحل المصري بالسلوم الخامس عشر برصيد 14 نقطة ضيفا على فريق بايونيرز الذي يحتل المركز الأخير برصيد 10 نقاط بقيادة عيد مرازيق وانحصرت المنافسة على المركز الأخير الذي يهبط صاحبه لدوري القسم الثاني بين الفريقين لذلك يسعى كل منهما للفوز والنجاة على حساب الآخر.