بينها انطلاق معرضى الحرف التراثية والخط العربى.. أبرز فعاليات التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافة، اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي العاشرة صباح اليوم، تنطلق ببهو المجلس الأعلى للثقافة بساحة الأوبرا، فعاليات معرض لفنون الخط العربي بعنوان "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي"، والذي يضم كوكبة من رموز الخط العربي في مصر عبر السنين، منهم الفنان خضير البورسعيدي، الفنان سعد غزال، الفنان مصطفى عبد الرحيم، الفنان عبد الله عثمان، الفنان خليفة الشيمي، الفنانة ميسون قطب، الفنان محمد العربي، والفنان إسماعيل، تحت إشراف قومسير عام المعرض الشاعر محمد بغدادي.

كما يفتتح معرض للحرف التراثية، بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وقطاع الفنون التشكيلية، وعارضين من جمعية الصعيد، وقرية تونس بالفيوم، وسيوة، على أن تختتم الفعاليات في الحادي عشر من مارس، بمشاركة قطاعات وهيئات وزارة الثقافة في حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقام المعرضان في ختام فعاليات احتفالات اختيار القاهرة من قِبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"؛ لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، ويستمر المعرضان حتي العاشر من مارس الجاري.

ــ حلقة ذكر لأبو الغيط بالسحيمى

كما يقيم مركز إبداع بيت السحيمي- بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء، حفلا للذكر والمدائح النبوية، والذي تحييه فرقة أبو الغيط بقيادة الفنان محمد أبوزيد.

تقدم الفرقة مجموعة من الفقرات المتميزة منها "علي عودي"، "صابر"، "الحبيب"، "السيد"، في نموذج فريد من خلال الدمج بين النصوص الصوفية والموسيقى مع الإيقاعات، وفرقة "أبو الغيط" تقدم فنون الذكر والمدائح، وتبرز التقاليد الصوفية في قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية، ودلتا مصر.

ــ تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء، أمسية ثقافية تقام تحت عنوان "تجليات الإسكندرية بين الماضي والحاضر".

وتتضمن الأمسية محاور: "ماضي الإسكندرية العريق"، الكوزموبوليتانية ــ الإسكندر الأكبر ــ نشأة المدينة الحقبة الهلينيستية، ويتحدث فيها دكتور عزت قادوس أستاذ الحضارة الرومانية والإغريقية بجامعة الإسكندرية. وتدير الندوة دكتورة أمنية صلاح.

أما الجزء الثاني من الأمسية فيعقد تحت عنوان "الحاضر السكندري"، قصائد من وحي البحري ويقدمها الشاعر عبد المنعم سالم، قصص من أدب البحر تقدمها القاصة دكتورة عبير خالد يحيي، أما الجزء الثاني فتقدمه الكاتبة رجاء حسين وتتضمن حكايات أهالي الثغر ويتحدث عنها الكاتب حسين عباس، والكاتبة إخلاص عبد المحسن.