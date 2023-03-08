حدث فارق.. «التعليم العالى» تطلق «الاستراتيجية الوطنية للتعليم» بـ 7 محاور (فيديو)

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، تمهد لإعداد الجامعات المصرية لتكون جامعات من الجيل الرابع، والتي تعتمد بشكل كبير على الابتكار.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية في “برنامج من مصر” تقديم "الإعلامي عمر خليل"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الاستراتيجية تقوم على أساس 7 محاور أو سبعة مسارات، مشيرًا إلى أن أول محور هو محور الصناعة وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي، وأيضا دور البحث العلمي في قطاع الزراعة على وجه التحديد وهذا هو المعيار الأول، أما المحور الثاني هو تدويل التعليم المصري في اتجاهين، الاتجاه الأول هو الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم.

ونوه بأن الاتجاه الثاني هو كيف تصبح مصر دولة جاذبة في أفريقيا للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، واليوم أصبح رسميًا لدينا 92 جامعة بإمكانيات جيدة جدًا، فمن الطبيعي أن يكون لدينا طموح في جذب الطلاب الوافدين.