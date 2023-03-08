الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حاكم ولاية مكسيكية: مقتل أمريكيين اثنين من أصل 4 مختطفين في البلاد

إطلاق نار في الولايات
إطلاق نار في الولايات المتحدة

أعلن حاكم ولاية تاماوليباس المكسيكية أميريكو فياريال أنايا الثلاثاء العثور على مواطنين أمريكيين اثنين من أصل 4 اختطفوا في المكسيك يوم الجمعة الماضية مقتولين، بينما تم العثور على الاثنين الآخرين أحياء.

وأضاف أنايا - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن أفراد الأمن وخدمات الإسعاف يتعاملون مع الوضع ويوفرون الدعم الطبي اللازم للناجين.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي، فإن المواطنين الأمريكيين عبروا إلى مدينة ماتاموروس، في ولاية تاماوليباس، يوم الجمعة، على متن شاحنة صغيرة بيضاء تحمل لوحات ترخيص ولاية نورث كارولينا.

وأضافت السفارة أنه بعد وقت قصير من عبورهم إلى المكسيك، أطلق مسلحون مجهولون النار على ركاب المركبة .. مشيرة إلى أن المسلحين اقتادوا المواطنين الأمريكيين الأربعة إلى مركبة أخرى وفروا معهم من الموقع.
 

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وائل لطفي

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