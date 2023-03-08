نائبة التنسيقية آية مدني: بلادنا خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة

هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نساء مصر والعالم بيوم المرأة العالمي، مؤكدة أنه من حق المرأة أن تحتفل بالإنجازات التي حققتها على مر العصور فكان ليس من السهل أبدًا تحقيق ذلك، “فكيف كان شكل المرأة قديما وكيف أصبح الآن؟”.

وقالت مدني، في تصريحات صحفية، إن هذا اليوم مناسبة للاحتفال وتكريم للنماذج المشرفة من النساء، وأيضًا للتذكير بحجم التحديات والقضايا العالقة التي مازالت تنتظر أن يجد العالم لها حلول، وعلى رأسها التمييز العنصري بين الرجل والمرأة، وزواج القاصرات، والعنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا التي بعضها يأخذ الطابع الدولي وبعضها يخص بلدان بعينها.

وذكرت نائبة التنسيقية أن الإنجازات التي حققتها المرأة بفضل نضالها المتواصل وأنه إذا لم تعافر المرأة وتبذل الجهود من أجل الدفاع عن قضاياها فلن تحقق شئ، مؤكدة أنه لا بد من كل النساء في واقع السلطة والمسؤوليات في العالم أجمع أن تعمل معًا من أجل مواجهة التحديات.

واستطردت: من واقع مسئوليتنا التشريعية والرياضية للارتقاء بمكانة المرأة في بلادنا الحبيبة، فنحتفل الآن أيضًا بمناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون الرياضية، والذي تقدمنا فيه بمشروع قانون تنص بعض مواده على ضرورة تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة في مجالس الإدارات، ومازال النضال المستمر ان شاء الله".

وأضافت: لقد خطت بلادنا خطوات كثيرة نحو تمكين المرأة واعطاءها المكانة التي تستحقها بفضل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي، وهو ما يدفع نساء مصر دائما أن يكن الأفضل وأن يعملن في كافة المجالات من أجل اظهار صورة عالمية عن المراة المصرية تليق بالمكانة التي تستحقها كبنت أعظم الحضارات.

ويحتفل العالم أجمع في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، لتكريمها وعرض الانجازات التي تحققها.