مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل على «الصحراوي الغربي» بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، إثر صدم سيارة نقل بمقطورة لها على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية البهنسا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصطدام سيارة نقل رقم 4628 ن ج ر، بمقطورة 2195ن ك ر، بسيدة أثناء عبورها الطريق الصحراوي الغربي، أمام محطة وقود بتروفين بقرية البهنسا بمركز بني مزار.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع بطة محمد حسين 55 سنة، تقيم بقرية البهنسا ببني مزار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.