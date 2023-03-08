بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 11 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة أسيوط، وذلك إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم “371 س و ر”، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي بحري مدخل مركز ديرمواس، بسبب انفجار الإطار الخلفي تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي ملوي العام لعلاج وإسعاف المصابين وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والتحفظ علي السيارة الميكروباص والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع فايزة حسن نصير، 90 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.



كما أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص جميعهم من محافظة أسيوط وهم: مصطفى عبد المعبود عبدالحميد 43 عاما، وشعبان محمد علي 30 عاما، ومحمد ربيع محمود 26 عاما، وسعودي ربيع محمود 32 عاما، ومحمد شعبان أحمد 21 عاما، وسيد محمد علي 34 عاما، وعماد حمدي يحي 31 عاما، وعبد الحافظ شعبان عبدالحافظ 32 عاما، وإيهاب حسين سيد 23 عاما، وأحمد محمد تامر 29 عاما، ومحمود يوسف حسن 48 عاما.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق الصحراوي.