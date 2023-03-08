الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا: كييف تحاول جر مينسك إلى الصراع فى أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

 الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن كييف تحاول جر مينسك إلى الصراع في أوكرانيا بأمر من واشنطن لكنها ستفشل.

واتهم لوكاشينكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه كان على علم بالعملية التخريبية ضد طائرات "a50" الروسية المتمركزة في مطار بالقرب من مينسك.

ووصف الرئيس البيلاروسي سلوك الرئيس الأوكراني بـ"السيئ"، قائلا: "لقد طلب إبرام اتفاقية عدم اعتداء معنا ويقول إنه ليست لدى كييف مشاكل مع مينسك وسعى لتوقيع معاهدة تحت رعاية الأمم المتحدة لعدم الاعتداء وفي الوقت نفسه كان نظامه يحضر لعمل تخريبي في بيلاروس".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد نشرت لقطات لطائرة الإنذار الراداري المبكر "a-50" الروسية التي سبق أن أعلنت تقارير إعلامية عن تضررها جراء انفجارات في قاعدة "ماتشوليشي" في مقاطعة مينسك.

وأفادت بأن الطائرة تستمر بأداء المهام ضمن مجموعة القوات الروسية والبيلاروسية على أراضي بيلاروس.

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وائل لطفي

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