الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الجزائرى: قضايا المرأة والأسرة ستظل من أهم انشغالات الحكومة

الرئيس الجزائري عبدالمجيد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن قضايا المرأة والأسرة، ستظل من أهم انشغالات الحكومة .. مشيرا إلى أن بلاده كرست في تشريعاتها مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الجزائري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس من كل عام، وأوردتها الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء.

وقال تبون إن المرأة الجزائرية "كانت، إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، مثالا للشجاعة، مكافحة ومناضلة وفدائية، وانخرطت بالتزام وإباء -في الأمس القريب- في دحر شرور الإرهاب الهمجي، الذي استهدف ضرب الدولة الوطنية ومؤسساتها".

وأضاف أن المرأة استطاعت تولي المهام العليا بالجزائر والمسؤوليات الرفيعة في الإدارات والمؤسسات وتفوقت في أدق تخصصات العلوم والمعارف، وتتطلع إلى المشاركة في الإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الدولة الجزائرية بالاندماج في الانطلاقة الواعدة لمشاريع المؤسسات الناشئة.

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