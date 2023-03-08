الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى اليوم العالمى للمرأة.. الكاتبة التونسية ريم بن رجب تناقش «النسوية السوداء»

غلاف كتاب النسوية
غلاف كتاب النسوية السوداء

في اليوم العالمي للمرأة والذي يحل اليوم الموافق 8 مارس، تحل الكاتبة التونسية ريم بن رجب، في ضيافة مكتبة البلد، في أمسية تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، لتناقش النسخة العربية لكتاب "النسوية السوداء" .

يدير الأمسية ويقدمها الكاتب رجائي موسي، وذلك بمقر مكتبة البلد الكائن في شارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية من ميدان التحرير.

وكان كتاب “النسوية السوداء”، قد صدر في نسخته العربية عن دار “هن” للنشر والتوزيع، من تأليف رؤى بل هوكس وأنجيلا ديفيز، وتحرير كل من: نرمين نزار وحسين الحاج.

يضم كتاب “النسوية السوداء”، وجهين من النسوية السوداء، وهما النفسي الوجداني والاجتماعي السياسي من هذا التيار الفكري الأمريكي. ويعد من نتاج أعمال المترجمات والمترجمين المهتمين بالقضية النسوية في ورشة "ترجمة نسوية" أقيمت بدار "هن" صيف 2022. بمشاركة المترجمات: أسامة عامر - خديجة يوسف - سيلفيا عزمي - علا باهي - مريم عرابي - مريم عرابي - نرمين طنطاوي - رنا سيف - هبة مصطفى.

يقدم كتابة “النسوية السوداء”، تعريفا عاما بالحركة النسوية السوداء وأهم الإشكالات المعرفية والسياسية التي تطرحها، وإطلالة علي أهم رائدات الحركة النسوية السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهن: باتريشيا هيل كولينز، أنجيلا دايفس، بيل هوكس، باربرا سميث، كيمبريلي وليامز كرينشو. كما جاءت بعض أوراق الكتاب مركزا على منظرات نسويات اشتغلن على النسوية السوداء، من قبيل: هايزل كرباي، لورا وأليكساندرا هاريس، وكمبلري سبرينجر.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لكتاب “النسوية السوداء” نقرأ: إن للأفكار النسوية اتجاهات مختلفة وألوان متعددة، وكل اتجاه فيها يعبر عن اهتمامه وكل لون منها يكشف عن منظوره. تهتم النسوية السوداء بتقاطع قضايا الطبقة والعرق والنوع الاجتماعي في واقع حياة البشر، وهي تنظر إلى هذا التقاطع من موقع خاص، وهو قاع المجتمع وهامشه.

يذكر أن ريم بن رجب، كاتبة صحفية تونسية، وباحثة في العلوم السياسية.

اليوم العالمي للمرأة 2023 الكاتبة التونسية ريم بن رجب كتاب النسوية السوداء مكتبلة البلد دار هن للنشر والتوزيع

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وائل لطفي

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