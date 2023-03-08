الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

فى زيارة مفاجئة.. وزير الصناعة يصدر توجيهات عاجلة لـ«التنمية الصناعية»

الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تفقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سير العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى زيارة مفاجئة، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس الهيئة. 

حضر الاجتماع نائبا رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، وللخدمات الداخلية، ومستشار رئيس الهيئة للتراخيص والإدارة المختصة بالسجل الصناعي، ورئيس قطاع مكتب الوزير، والمستشار القانون للوزير. 

وراجع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع المسئولين بالهيئة كافة مراحل تخصيص الأراضي الصناعية، ومراحل إصدار رخص البناء، ومراحل اصدار رخص التشغيل، ونتائج اجتماعات اللجنة المسئولة عن وضع اشتراطات منح التراخيص الصناعية.

ووجه وزير التجارة والصناعة بتبسيط عدد من الإجراءات التى أسفرت عنها المناقشات مع المسئولين بالهيئة، كما ترأس اجتماع اللجنة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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