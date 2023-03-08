الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو بـ«صحة الشيوخ»: المبادرات الرئاسية عملت على تغيير وتطوير المنظومة الصحية

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد صلاح البدري

أكد النائب الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في تغيير وتطوير المنظومة الصحية وتأثيرها على صحة المصريين، قائلًا: "إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة أصبحت أحد الأسلحة التي تم استحداثها في هذا القطاع خلال الأعوام الأخيرة". 

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، استطعنا من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة في القطاع الصحي، التوغل في مشاكل كانت مزمنة، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وما فعلته في القضاء على فيروس "سي"، أحد أهم الأمراض التي كانت موجودة في مصر.

وأوضح أنه لا يوجد شك بأن المبادرات تسببت في أكثر من فائدة، حيث عملت قاعدة بيانات كبيرة جدًا يمكن الاستفادة منها في البحث العلمي والكثير من المجالات.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، تمكنت من الوصول إلى قرى ومناطق، قد يكون النظام الصحي المصري، لا يستطيع الوصول لها بالطرق المعتادة ولكن وصلها الناس.

 

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