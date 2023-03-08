أزمة صحية لمخرج.. طارق صبرى يكشف سبب علاقته بشيرى عادل

كشف الفنان طارق صبري، تفاصيل بداية علاقته بالفنانة شيري عادل، مؤكدًا أن أحد المخرجين كان أحد الأطراف الهامة في تطور العلاقة بينهما.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه كان يتحدث مع شقيقة أحد المخرجين هاتفيًا فجأة ولكن تعرض شقيقها لأزمة صحية واعتذرت وبدأ في السؤال عن حالته.

وتابع، أنه عندما ذهب للمستشفى وجد إحدى السيدات تدخل عليه وتسأله "شيري عادل كلمتك"، ووقتها أصابه الذهول عن علاقة شيري عادل بالأمر ليكتشف بعدها أن الأسرة تحمل الفنانة مسئولية تدهور صحة شقيقهم بسبب تأجيل لقاء كان سيجمعها به .

وأشار إلى أن شيري عادل بالفعل اتصلت به، لانها تلقت رسالة من شقيق المخرج تخبرها فيه أن شقيقها نقل للمستشفى، قائلًا: "اشتغلتها وقتها حتى وصلت إنها هتعيط".

وتابع، أنها في اليوم التالي ذهبت لزيارة المخرج معه في المستشفى ومن هنا بدأت علاقتهما بعد أن قامت هي بتأجيل سفرها، وبدأت علاقتهما وأصبحا في حياة بعضهما دون أي ترتيبات.