الشوط الأول: تشيلسي يتقدم على دورتموند بهدف رحيم ستيرلينج

تقدم تشيلسي على نظيره بروسيا دورتموند بهدف نظيف في اللقاء المقام بين الفريقين ضمن إياب دور الـ 16بدوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

رحيم ستيرلينج أضاع في الدقيقة الأولى فرصة هدف مبكر، بعدما انفرد بمرمى ماير حارس دورتموند وأضاعها بشكل غريب.

وتعملق كيبا في الدقيقة 17 أمام ركلة حرة من ماركو رويس قائد دورتموند، وأبعدها عن مرمها بشكل رائع.

وفي الدقيقة 39 تصدى مير لتسديدة خطيرة من جواو فيليكس، داخل منطقة الجزاء.

وترجم ستيرلينج أفضلية تشيلسي في الشوط الأول بالهدف الأول في الدقيقة 43، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

تشكيل تشيلسي أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - خاليدو كوليبالي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: ريس جيمس - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - بين تشيلويل

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - جواو فيليكس - كاي هافرتز

تشكيل دورتموند أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

أما إيدين تيرزيتش، فكشف عن تشكيل دورتموند أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بورسيا دورتموند أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: ماير

خط الدفاع: وولف - نيكلاس زوله - شلوتبيرك - رافاييل جوريرو

خط الوسط: إيمري تشان - جود بيلينجهام - أوزجان

خط الهجوم: جوليان براندت - ماركو رويس - سيباستيان هالير

وانتصر بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويسعى لتكرار الفوز من أجل التأهل للدور المقبل من البطولة، واستغلال الحالة الفنية المهتزة التي يمر بها تشيلسي خلال الفترة الأخيرة، وتذبذب نتائج الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي.

فيما يتطلع تشيلسي لاستغلال عودته للفوز في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وتقديم أداء هجومي قوي وتحقيق الانتصار بأكثر من هدف من أجل العبور للأدوار الإقصائية من البطولة.

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم كل من:"بيير إيمريك أوباميانج، بنواه بادياشيلي، نجولو كانتي، مادويكي، إدواردو ميندي، ماسون ماونت، تياجو سيلفا".

فيما يفتقد بروسيا دورتموند خدمات كلًا من: "جولين دورانفيلي، عبدولاي كامارا، جريجور كوبيل، دونيل مالين، ماتيو موري باوزا، يوسوفا موكوكو، جوليان ريرسون، كريم أدايمي".