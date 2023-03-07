مصرع شخص داخل حفرة عمقها 15 مترًا فى المنيا

لقي شخص مصرعه، داخل حفرة عمقها 15 مترا بمنزل ريفي في قرية طهنا الجبل بشرق النيل، في مركز المنيا، حيث تم اكتشاف أعمال الحفر بسبب ظهور هبوط أرضي بالقرية، وبانتقال أجهزة الأمن تمكن صاحب المنزل وأسرته من الهرب فيما تبذل قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال الجثة من داخل الحفرة.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بحدوث هبوط أرضي داخل منزل، بقرية طهنا الجبل التابعة لمجلس قروي نزلة حسين، بمركز المنيا.

بانتقال رجال الشرطة والبحث الجنائي، تبين وجود حفر بعمق 15 مترا في قطر 1.5 متر، داخل المنزل، وفور وصول رجال الأمن، هرب مالك المنزل وأسرته وجار البحث عنهم وضبطهم.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين وجود شخص مفقود تحت أعمال الحفر يدعى "عمرو-م" 22 عاما، مقيم بقرية المطاهر الشرقية بمركز أبوقرقاص، وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها لانتشال جثته، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار صاحب المنزل واستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.