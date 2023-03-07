الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثتي غريقين من النيل والبحر اليوسفي بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين لغريقين من المجرى المائي لنهر النيل والبحر اليوسفي في مركزي العدوة ومغاغة بشمال محافظة المنيا.
 

كان  اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانتشال جثة غريق، من المجرى المائي للبحر اليوسفي أمام محطة صرف قرية بني عامر في مركز العدوة.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد رياض أحمد 71 عاما، مقيم في مدينة العدوة، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي، ونقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
 

كما تلقى مأمور مركز شرطة العدوة بلاغا من المسطحات المائية، بانتشال جثة غريق من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية زاوية الجدامي بالوحدة المحلية لميانة في شرق النيل.
 

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يدعي، يوسف رجب أحمد 21 عاما، مقيم بمدينة مغاغة، وتم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهري، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

انتشال جثتي غريقين المجري المائي لنهر النيل والبحر اليوسفي زيارة مركز العدوة بالمنيا مستشفي العدوة المركزب اللواء اسامةعبد الظيم مدير امن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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