اللواء سمير فرج يكشف سبب جولة وزير الدفاع الأمريكي بالشرق الأوسط

أوضح اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي، سبب جولة وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط، قائلاً: "إنه من خمسة أسابيع زار المنطقة أيضاً وزير الخارجية الأمريكي، وبالتالي فإن زيارة الوزيرين إلى مصر وإسرائيل لابد من أن يكون وراءها شيء، ولا يجب أن تمر مرور الكرام".

وأضاف اللواء سمير فرج خلال لقائه ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن وزير الدفاع في أمريكا يعتبر وزير سياسي، وفي معظم الأحيان يكون مدني، وعندما يأتي الرئيس الأمريكي بوزير الدفاع له خلفية عسكرية فهذا يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون لديه خلفية عسكرية.

وأوضح أن البنتاجون الأمريكي وهو وزارة الدفاع يضم اثنين وزير دفاع ورئيس أركان، والعالم الغربي مختلف عن مصر، فهناك في أمريكا وزير الدفاع يكون وزير سياسي وفي معظم الأوقات يكون وزيرا مدنيا، عكس الشرق الأوسط ومصر.

وأشار إلى أن أكبر حجم من قوات أمريكا متواجدة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن ويليام أوستن قبل أن يأتي وزيرا دفاع أمريكي، كان قائد للقوات الشرق الأوسط، وبالتالي هو على دراية كافية بمصر والمنطقة العربية، حيث تعتبر مصر العمود الفقري للمنطقة ولا يجوز عمل أي عملية في الشرق الأوسط إلا بالضوء الأخضر من مصر.