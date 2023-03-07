الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تحضيراً لعرض «أوفو» أضخم عروض «سيرك دو سوليه»..

Dino Activations تضع لمساتها الأخيرة في تجهيز الصالة المغطاة بإستاد القاهرة لعرض «أوفو» أضخم عروض «سيرك دو سوليه» لأول مرة في مصر

جريدة الدستور

 

تضع شركةDino Activations - الرائدة في تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية، لمساتها الأخيرة في تجهيز الصالة المغطاة لتقديم عروض «أوفو» - أضخم عروض سيرك دو سوليه- في مصر، والذي يُقام في الفترة من 8 إلى 18 مارس الجاري. 
 


ستشهد الصالة المغطاة غداً الأربعاء أول عروض «أوفو» المقدمة من سيرك دو سوليه والذي يشارك فيه أكثر من 100 عضو بفريق العمل من 25 دولة مختلفة حول العالم، سيأخذ عرض "أوفو" الجمهور في رحلة مدهشة لاستكشاف جمال التنوّع البيولوجي بكل ألوانه وحيويته، من خلال استعراض الألعاب البهلوانية الذي يسلط الضوء على الشخصيات والأشكال الفريدة على أنغام الموسيقى. ومن المقرر أن يتم تقديم 16 عرضًا من "أوفو" بواقع عرضين يوميًا على مدار فترة استضافة العرض. وتتاح التذاكر حصريًا من خلال منصة "تذكرتي"، بعدة فئات بأسعار تبدأ من 800 – 4500 جنيه. 
 


ويأتي ذلك في إطار اهتمام شركة Dino Activations   لجلب أحدث العروض الترفيهية العالمية الأشهر في العالم، والتي يتطلع الجمهور في مصر إلى مشاهدة عروضها الحية، بما تحمله من متعة وإبهار، وبما يتناسب مع مكانة مصر في مجال صناعة الترفيه، ويساهم في تنمية هذا القطاع الهام، بما يتوافق مع خطة وتوجه الدولة في هذا الشأن. 
 


ويعتبر "سيرك دو سوليه"، أحد أكبر العروض الاستعراضية الفنية في العالم، إذ يشتهر بعروضه المبهرة من حيث الأزياء والموسيقى والشخصيات الجذابة، ومن أشهر العروض التي يقدمها هو عرض" أوفو"، الذي يشارك فيه عارضين من دول مختلفة حول العالم، يتمتعون بخبرة ومهارة في أداء عروض السيرك، ويتقمصون شخصيات من الطبيعة، بصحبة موسيقى رائعة لتقديم تجربة فنية ممتعة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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