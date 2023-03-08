الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل ملتقى «قوتها» احتفالًا بيوم المرأة العالمى ودعم السيدات

ملتقى «قوتها» احتفالًا
ملتقى «قوتها» احتفالًا بيوم المرأة العالمى

في إطار دورهم لدعم وتطوير السيدات في مصر، واحتفالا بيوم المرأة العالمي، تنظم منصة "جيرل سبيس"  يوم السبت 11 مارس، ملتقى "قوتها"و يهدف إلى دعم السيدات في شتى المجالات.

 

وعلى المستوى الفني يتواجد عدد كبير من النجمات والمشاهير والمذيعات، بجانب صناع محتوى، ورائدات أعمال، ومصممات أزياء، ومتخصصات في مجال الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، والمؤثرات على السوشيال ميديا. 

 

كما سيتم تكريم عدد من النجمات المؤثرات في الدراما والسينما، والأكثر تأثيرًا على المستوى الاجتماعي، بجانب عدد من النجمات الأكثر إلهامًا على مستوى الفن والمجتمع، وفي مقدمتهم النجمة أمينة خليل، والنجمة ريهام عبد الغفور، والنجمة درة، والنجمة نجلاء بدر، والنجمة بشرى، والنجمة نسرين طافش، والنجمة لقاء الخميسي، والمذيعة مفيدة شيحة، والفنانة الشابة رنا رئيس، والنجمة حورية فرغلي، أمينة شلباية، والنجمة فريال يوسف، والنجمة ميرنا جميل، والسيناريست إنجي علاء، والمذيعة سالي عبد السلام، والمذيعة دعاء فاروق.

 

كما تتواجد عدد من النجمات الشابات المؤثرات في مجال الفن، ومنهم رانيا منصور، وثراء جبيل، وهبة عبد العزيز، ديانا هشام، جلا هشام، وئام مجدي، سارة الشامي، آلاء سنان، ألفت عمر.

 

أما المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، فتتواجد دانا حمدان، فرح الكردي، رولين القاسم، وروفي الشناط، وشيرين نيازي، وشيماء يونس، ويارا عبد الحميد، ومن مصممات الأزياء تتواجد كل من مدى داغر، وسهى مراد، وغادة وسارة بهاء، وياسمين إياد، والمعالجة النفسية أية الشناط، والشيف أسماء عرابي. 

 

وفي مجال ريادة الأعمال، تتواجد المنتجة إيمان أبو الدهب، والمستشارة القانونية ريم بنيس، وماجدة الصحراوي، الشريك المؤسس والرئيس تنفيذي لإحدى شركات التغذية، نيفين مجدي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التكنولوجية، نورهان أباظة، مؤسسة لإحدى المطاعم، ويهدف الملتقى الذي يقام في جاليريا 40، السبت المقبل إلى توعية الفتيات ودعمهم من خلال إبراز أهم النجاحات التي حققتها الفنانان والنجمات، من خلال لقاء مفتوح يستعرضن من خلاله أبرز المعوقات والصعوبات التي واجهتهن، وكيف تمكن من التغلب عليها، بجانب تحدث عدد من النجمات عن التجارب المؤلمة التي مررن بها وكيف استطعن أن يتغلبن على تلك الأزمات. 

 

ويقيم الملتقى عدد من "ورش الأعمال" في مجال الصحة النفسية، من خلال جلسة مفتوحة مع عدد من المتخصصات في هذا المجال، بجانب ورشة علاج الطبيعي تقدم للحضور، وورش طهي للسيدات المتواجدات في الملتقى. 

أمينة خليل يوم المرأة العالمي احتفالا بيوم المرأة العالمي دعم السيدات في شتى المجالات متخصصات في مجال الصحة النفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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