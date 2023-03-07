من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبوهشيمة لدعمه الشباب

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور اسماعيل عبدالغفار، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ مارس الجاري النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس أبوهشيمة الخير الراعية لمسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة.

ومن جانبه وجه الدكتور اسماعيل عبدالغفار الشكر والتقدير للنائب أحمد أبوهشيمة على ما يقوم به من جهد لدعم الشباب والتنمية المجتمعية، فضلا عن دوره الاقتصادي والتشريعي عن طريق ما يتقدم به من دراسات ومشروعات للقوانين تحت قبة مجلس الشيوخ.

والتقى أبو هشيمة طلاب الأكاديمية في لقاء مفتوح تبادلوا من خلاله الحديث عن رؤيته لفرص تمكين الشباب على كافة المستويات خلال الفترة الحالية، ونصائحه لهم ليشقوا طريقهم لسوق العمل بشكل صحيح، ووجهة نظره فيما يواجهه الشباب المقبل على تأسيس مشروعه الخاص في ظل الظروف الاقتصادية التي تضرب العالم كله.

وتحدث «أبوهشيمة» مع الشباب عن ضرورة أن يحصنوا أنفسهم من الإحباط بعدم الخوف من الفشل، الذي قد يكون سببا في نجاحهم فيما بعد، موضحا أنه واجه بعض الفشل في بعض الأوقات، ولكن كان هذا دافعا فيما بعد لأن يحقق نجاحا كبيرا.

وأشاد أبوهشيمة بما وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة من تطور، يجعلها مزارا طوال السنة وليس في شهور الصيف فصل، مشيدا بما تحققه مصر من توسع عمراني، سيساهم في استيعاب الزيادة السكانية التي تمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية والماضية.

وتحدث أبوهشيمة عن مسابقة المشروعات الناشئة التي أطلقها في ٢٠٢٠، وعلى مدار موسمين فاز ٨٠ مشروعا، وقد نوه أبوهشيمة أنه سيتم مضاعفة الجوائز خلال الموسم الثالث، وتوسيع النطاق الجغرافي للمسابقة لتستقبل أفكار أكبر من الموسمين الماضيين.



كما قام سيادة النائب بزيارة تفقدية لكليات الذكاء الاصطناعي وطب الأسنان والطب البشري بالأكاديمية، وأشاد بالمستوى الراقي والمتطور هناك.