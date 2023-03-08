الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«الصحة» تطلق مجموعة من التوصيات تحت شعار «أكلك صحى فى رمضان»

أكلك صحى فى رمضان
أكلك صحى فى رمضان

هناك بعض الإرشادات البسيطة التى ينصح بها كل صائم حتى ينقص وزنه أو يحافظ عليه ويخفض من معدلات ضغط الدم والكوليسترول وينعم بصحة، ويستمتع أكثر بوقته في العبادة ومع أهله وأصدقائه، وذلك بتناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لديك، لذا أطلقت وزارة الصحة بعض النصائح الخاصة بكيفية الغذاء في رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:.

  • الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار لأن التمر غني بالألياف.
  • استمتع بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج دون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على وجبة جيدة من البروتين الصحي.
  • تناول وجبة الإفطار مع الكثير من الخضروات لتزود جسمك بالمزيد من الفيتاينات والمغذيات، بالإضافة للحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالطاقة والألياف.
  • تجنب بشكل عام الأطعمة المقلية أو التى تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات.
  • احرص خلال شهر رمضان على تناول كميات كبيرة من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور ما لا يقل عن 10 أكواب، حيث تزيد من معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة ولذا من الضرورى شرب السوائل لتعويض ما يفتقد الجسم أثناء ساعات النهار، مع الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء التى تحتوي على الطماطم والخضار.
  • تجنب تناول المشروبات التى تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول مما يؤدي للإصابة بالجفاف.
  • تعتبر وجبة السحور من الوجبات الخفيفة الواجب تناولها خلال شهر رمضان، ولا يجب أن يتم التغافل عنها حيث تتضمن هذه الوجبة المزيد من الكربوهيدرات بتناولنا للخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
  • لذا يجب أن تحرص هذه الفئات  على تناول وجبة السحور كبار السن، المراهقين، الحوامل، المرضعات، الأطفال الذين يرغبون في الصيام.
الارشاات البسيطة التى ينصح بها كل صائم مستويات الطاقة لديك وجبة الافطار ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لحبوب الكاملة لتوزيد الجسم تجنب بشكل عام الأطمعمة المقية

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