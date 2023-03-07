الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كنيسة الروم الملكيين تحتفل بذكرى أساقفة خرصونة.. تعرف عليهم

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى القدّيسين الشهداء أساقفة خرصونة، والذين أماتهم غير المؤمنين لأجل الإيمان بالمسيح، في عهدي الإمبراطورين ديوكليسيانوس وقسطنطين الكبير.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة، عظة احتفالية قالت خلالها: لا تكن لكم رغبةٌ أخرى سوى عيش روح التجرّدِ والخواءِ والفقر الدنيويّ حبًّا بالرّب يسوع المسيح. لن تختبروا احتياجاتٍ أخرى سوى تلك الخاضعة لأهواء قلوبكم. إنّ فقراءُ الروح يشعرونُ بالسعادة إلاّ عندما يعانون العوَز؛ وينعمُ على الدوام أصحابُ القلوب التي لا تبتغي الغِنى.  

إنّ فقراءَ الروح يعطونَ كلَّ ما يملكونَه بسخاءٍ عظيم، وتكمنُ سعادتهم في معرفةِ كيفيّةِ الاستغناء عن مقتنياتِهم وتقديمِها حبًّا بالله وبالقريب.. ليست ثرواتُ هذا العالم وملذّاتِه وحدها الّتي تعيق مسيرنا وتؤخّرُنا عن المضيّ في درب الربّ، إذ تشكّلُ السعادة والتعزية الروحيّة أيضًا عائقًا أمام السير قدمًا على خطى الرّب يسوع المسيح إن تلقيناها أو سعينا وراءها ونحن مكبّلين بروح التملّك. 

"بهذا نعرف أنّنا في الله: إذا كنّا كاملين فيه" لقد أراد القدّيس يوحنّا أن يقول هنا: كاملين في المحبّة). ما هو كمال المحبّة؟ هو أن نحبّ أعدائنا وأن نحبّهم إلى حدّ أن يصبحوا إخوة لنا.. فعلاً، لا يجب أن تكون محبّتنا بحسب الجسد.. أحبب أعداءك متمنّيًا بأن يصبحوا أخوة لك؛ أحبب أعداءك بالطريقة الّتي تدعوهم أن يدخلوا في شراكة معك.

هكذا أحبَّ فعلاً ذاك الّذي قال وهو معلّقٌ على الصليب: "يا أَبَتِ اغفِرْ لَهم، لِأَنَّهُم لا يَعلَمونَ ما يَفعَلون" . لقد أراد أن ينتزعهم من الموت الأبديّ بصلاة مليئة بالرحمة وبقوّة خارقة. لقد آمن عددٌ منهم ، وقد غُفرت لهم خطيئةُ سَكبِ دم الرّب يسوع المسيح.

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