أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر
ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 اهتمام الكثير من المواطنين بعد أن أصبحت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعداد المواطنين للتجهيز للشهر الكريم الذي يشتهر بالعزائم المختلفة وما تحويه من لحوم متنوعة.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 بمختلف أنواعها وآخر سعر وصلت اليه كرتونة البيض.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 73 جنيه
الفراخ الساسو 117 جنيه
امهات بيضاء 71 جنيه
أحمر بياض ارضي 74 جنيه
أحمر بياض سلك 70 جنيه
كتكوت أبيض 28.50 جنيه
كتكوت ساسو 15 جنيه
كتكوت ساسو بيور 16 جنيه
كتكوت بلدي 7.50 جنيه
أسعار البيض اليوم
بيض أبيض 95 جنيه
بيض أحمر 97 جنيه
بيض بلدي 105 جنيه
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
أسعار الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
أسعار الاعلاف
علف بادي 23% 22,900 جنيه
علف نامي 21% 22,550 جنيه
علف ناهي 19% 22,450 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 22,500 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 19,100 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 19,750 جنيه