الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 اهتمام الكثير من المواطنين بعد أن أصبحت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعداد المواطنين للتجهيز للشهر الكريم الذي يشتهر بالعزائم المختلفة وما تحويه من لحوم متنوعة.

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 بمختلف أنواعها وآخر سعر وصلت اليه كرتونة البيض.

 

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 73 جنيه 
الفراخ الساسو 117 جنيه 
امهات بيضاء 71 جنيه 
أحمر بياض ارضي 74 جنيه 
أحمر بياض سلك 70 جنيه 
كتكوت أبيض 28.50 جنيه 
كتكوت ساسو 15 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 16 جنيه 
كتكوت بلدي 7.50 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

بيض أبيض 95 جنيه
بيض أحمر 97 جنيه 
بيض بلدي 105 جنيه

 

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه


أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه 
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

أسعار الحمام 

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه 
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه 
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه

استقرار أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية


أسعار الاعلاف 

علف بادي 23% 22,900 جنيه 
علف نامي 21% 22,550 جنيه 
علف ناهي 19% 22,450 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 22,500 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 19,100 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 19,750 جنيه

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