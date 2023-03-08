أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

ينال البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 اهتمام الكثير من المواطنين بعد أن أصبحت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وخاصة الفراخ البيضاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استعداد المواطنين للتجهيز للشهر الكريم الذي يشتهر بالعزائم المختلفة وما تحويه من لحوم متنوعة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8-3-2023 بمختلف أنواعها وآخر سعر وصلت اليه كرتونة البيض.

أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 73 جنيه

الفراخ الساسو 117 جنيه

امهات بيضاء 71 جنيه

أحمر بياض ارضي 74 جنيه

أحمر بياض سلك 70 جنيه

كتكوت أبيض 28.50 جنيه

كتكوت ساسو 15 جنيه

كتكوت ساسو بيور 16 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

بيض أبيض 95 جنيه

بيض أحمر 97 جنيه

بيض بلدي 105 جنيه

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه



أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه



أسعار الاعلاف

علف بادي 23% 22,900 جنيه

علف نامي 21% 22,550 جنيه

علف ناهي 19% 22,450 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 22,500 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 19,100 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 19,750 جنيه