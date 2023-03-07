الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لماذا تلجأ البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة؟.. خبير يجيب

الفائدة
الفائدة

قال أيمن عبدالحميد، الخبير العقاري، إن رفع سعر الفائدة يحدث دائماً مع وجود حالات التضخم، لافتًا إلى أنه يعني وجود سيولة نقدية في السوق أكثر من السلع المعروضة، ومن ثم يحدث مضاربة على السلع فترتفع أسعارها. 

وأضاف أيمن عبدالحميد خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، أن البنوك المركزية تبدأ في رفع سعر الفائدة، حتى يقوم المواطنون بإيداع هذه السيولة في البنوك، ومن ثم تبدأ أسعار السلع تنخفض.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة رفع سعر الفائدة، حيث أن التضخم مازال مرتفعاً وبالتالي لابد من رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم، لافتاً إلى أنه خلال فترة كورونا والركود تم زيادة السيولة النقدية بما يقارب 120 مليار دولار شهريًا حتى يتم تحرك الأسواق، وهو ما تسبب في زيادة السيولة حوالي 40% وبالتالي أدت إلى التضخم الحادث. 

وأشار إلى أن البنوك المركزية كانت تتبع سياسة زيادة السيولة حتى يتم تحريك الأسواق، إلا أن هذه السياسة انعكست 180 درجة حيث تم رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق وتقليل ومن ثم الحد من التضخم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

التصديري للصناعات الكيماوية: ترقب وتفاؤل بالبرنامج الجديد للمساندة التصديرية

من العلمين الجديدة.. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم النائب أحمد أبوهشيمة لدعمه الشباب

مصابة بـ3 طعنات.. التحقيق فى العثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار «منوف - كفرالزيات»

صيحات غاضبة ضد تشارلز في كولشيستر تتهمه بهدر أموال بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين