لماذا تلجأ البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة؟.. خبير يجيب

قال أيمن عبدالحميد، الخبير العقاري، إن رفع سعر الفائدة يحدث دائماً مع وجود حالات التضخم، لافتًا إلى أنه يعني وجود سيولة نقدية في السوق أكثر من السلع المعروضة، ومن ثم يحدث مضاربة على السلع فترتفع أسعارها.

وأضاف أيمن عبدالحميد خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية extra news، أن البنوك المركزية تبدأ في رفع سعر الفائدة، حتى يقوم المواطنون بإيداع هذه السيولة في البنوك، ومن ثم تبدأ أسعار السلع تنخفض.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة رفع سعر الفائدة، حيث أن التضخم مازال مرتفعاً وبالتالي لابد من رفع أسعار الفائدة حتى ينخفض التضخم، لافتاً إلى أنه خلال فترة كورونا والركود تم زيادة السيولة النقدية بما يقارب 120 مليار دولار شهريًا حتى يتم تحرك الأسواق، وهو ما تسبب في زيادة السيولة حوالي 40% وبالتالي أدت إلى التضخم الحادث.

وأشار إلى أن البنوك المركزية كانت تتبع سياسة زيادة السيولة حتى يتم تحريك الأسواق، إلا أن هذه السياسة انعكست 180 درجة حيث تم رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق وتقليل ومن ثم الحد من التضخم.