ياسمين والعوضى يشعلان «السوشيال ميديا» بحوارات «ضرب نار»

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات الماضية، أول «برومو» رسمى لمسلسل «ضرب نار»، من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، على شبكة قنوات «DMC».

وانتشر «البرومو» بشكل واسع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى بعد إطلاقه، وشاركه عدد كبير من الجمهور، خاصة أنه عكس «مباراة تمثيلية» قوية بين أبطال العمل، على رأسهم «ياسمين» و«العوضى».

وجذبت الجمل الحوارية بين «ياسمين» و«العوضى» عددًا كبيرًا من المتابعين، الذين ذكّرتهم هذه الجمل بالحوارات السابقة بين الفنانين فى مسلسلهما «اللى مالوش كبير» قبل عامين، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وانتشرت بشكل واسع وقتها.

وظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال «البرومو»، فى دور فتاة والدها متوفى، ومن الجمل التى قالتها عن ذلك: «أنا من ساعة ما أبويا ما مات وأنا شايلة كل حاجة لوحدى، حتى الطيب بيخاف يقرب منى». كما كان من الجمل التى قالتها «ياسمين» وحققت انتشارًا واسعًا: «أنا من شبرا ومافيش بنت من شبرا بيتعلم عليها».

وظهر أحمد العوضى فى شخصية شاب صعيدى، يواجه العديد من الأزمات، وكان مما قاله فى «البرومو»: «إحنا صعايدة.. اتولدنا رجالة.. وعشنا شقيانين.. وهنموت أبطال».