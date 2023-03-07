د. حسين حمودة: أزمة النقد الأدبى مركبة وهذه هى الأسباب «١-٢»

- النقد الأكاديمى أصبح مسجونًا فى مصطلحات ولغة صعبة ومحصورًا داخل جدران الجامعات بشكل عام

- سهولة النشر جعلت التمييز بين ما يستحق أن يبقى وما يمكن أن يتوارى صعبًا إلى حد ما

- مقررات الأدب فى مناهج التعليم الحالية مؤسفة المستوى قياسًا بمراحل سابقة

- كثير من النقاد الحاليين لم يعودوا يؤمنون بالدور النبيل للنقد بسبب سيطرة التربيطات والشللية والمجاملات

لماذا تراجع دور النقد فى حياتنا الأدبية؟ ومَن المسئول عن هذا؟ وهل حلت صفحات «الفيسبوك» محل المقالات النقدية المكتوبة بعناية؟ وما هو أثر غياب النقد على جودة الإنتاج الروائى والأدبى عمومًا فى مصر والعالم العربى؟.. ولماذا لم نعد نرى الناقد النجم على طريقة طه حسين ومحمد مندور وغالى شكرى؟ وهل يتحمل النقاد مسئولية ذلك التراجع وحدهم؟ أم أن ظروف المجتمع هى التى قادت للتراجع؟.. هذه الأسئلة المهمة دفعتنا فى «الدستور» لتخصيص صفحة أسبوعية لإعادة إحياء دور النقد الجاد فى حياتنا الأدبية.. وكان من الطبيعى أن نبدأ بالحوار مع الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى فى جامعة القاهرة ورئيس تحرير مجلة «فصول»، وصاحب الإسهامات النقدية العامة حول الرواية المصرية على وجه العموم وحول إبداع أديب نوبل نجيب محفوظ على وجه الخصوص.. على أن تتلو هذا الحوار حوارات متتابعة تجيب عن السؤال «لماذا تراجع دور النقد فى حياتنا؟».. وكان من الطبيعى أن يكون هذا سؤالنا الأول للدكتور حسين حمودة.

■ لماذا تراجع النقد فى هذه الفترة التى نعيشها من وجهة نظرك؟

- هذا السؤال مهم ومتشعب ومفتوح على جوانب كثيرة جدًا تخص مثل هذا التراجع، وربما كلمة التراجع كلمة مخففة لأن هناك توصيفات أخرى، مثل الأزمة أو الغياب النقدى، أو أزمة النقد، أو غياب النقد أو تخلف النقد وما إلى ذلك.

ومثل هذه التوصيفات ليست جديدة فى الحقيقة.. كانت هناك نقاشات فى فترة الخمسينيات شارك فيها على الراعى، وأنور المعداوى، وعبدالقادر القط.. توقفت عند بعض الظواهر السلبية فى الحركة النقدية مثل التسطيح والاستسهال وما إلى ذلك.. وبعضهم استخدم كلمة أزمة، بمعنى أنهم رغم مشاركتهم النقدية الكثيفة كانوا يرون أن هناك أزمة.

لكن الصياغة للسؤال، وهى دقيقة، تتوقف عند كلمة الآن، وكلمة الآن تتصل بأوضاع جديدة مختلفة عن الأوضاع التى أحاطت بتجارب مثل هؤلاء النقاد، فى الحقيقة أن هناك أبعادًا كثيرة، وأسبابًا كثيرة جدًا يمكن أن تكون وراء مثل هذه الأزمة إذا استخدمنا هذه الكلمة.

■ وما أهم هذه الأبعاد؟

- تتصل هذه الأبعاد فى جانب منها بعزلة النقد فى قطاع كبير منه وخصوصًا على المستوى الأكاديمى، فالنقد الأكاديمى أصبح مسجونًا فى مصطلحات ولغة صعبة ، وأصبح محصورًا داخل جدران الجامعات بشكل عام، وجزء كبير منه أغفل وظيفة أساسية فى النقد وهى وظيفة حكم القيمة، فلم يعد حكم النقد فى هذه الدراسات الأكاديمية يهتم بأن يحلل أسباب الجمال فى هذه الرواية أو تلك، وإنما أصبح يطبق مفاهيم وتصورات جامدة تقف عند جوانب شكلية فى الأعمال الأدبية.

وجزء آخر يتصل بأنه لم يعد هناك إمكان لوجود ناقد متفرغ.. فكل النقاد الذين يكتبون الآن تقريبًا يقومون بهذه المهمة على هامش حياتهم، فلديهم أعباء أخرى وأعمال أخرى، ووسائل اخرى للارتزاق مثل التدريس الجامعى أو المسئوليات الثقافية، بالإضافة إلى أن كثيرًا منهم لم يعودوا يؤمنون تمامًا بالدور النبيل الذى يمكن أن يقوم به النقد.

■ لماذا لم يعد النقاد يؤمنون بهذا الدور؟

- ربما يتصل غياب هذا الإيمان بإحساس اللا جدوى، أو إحساس ما بأن الوضع الراهن المرتبط بالحركة النقدية أصبح فيه ظواهر سلبية كثيرة مثل التربيطات والشللية والمجاملات، ويتصل بهذا أيضًا أسباب أخرى ليست خاصة بالنقد المصرى أو العربى فقط، وإنما أصبحت هذه الأسباب مشتركة فى الثقافة الإنسانية كلها، ومنها.. تراجع دور الناقد الجسر الذى يمكن أن يسهم بعمود صحفى، وعلى أساس قراءة هذا العمود يذهب الناس لشراء هذا العمل أو لا يذهبون.

■ مَن آخر شخصية لعبت هذا الدور؟ أو أشهر من قام به فى تاريخ الثقافة؟

- أشهر من قاموا به أغلبهم ينتمون إلى أجيال سابقة، ولعل منهم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ومحمد مندور وغيرهما، يضاف إلى هذه الأسباب، تتصل بالجانب الجديد فى هذه الظواهر، جانب آخر مرتبط بما أحدثته وسائط الاتصال الحديثة من سيولة لكثير جدًا من القيم والمعايير التى ترتبط بتقييم الظواهر الفنية المختلفة والأعمال الأدبية المتعددة.

فأصبح هناك نتاج كثير على وسائل التواصل، فيه انطباعات ومجاملات، المهم أن الإبداع نفسه أصبح يُنشر على نطاق واسع بقدر كبير من الحرية، وفى وقت قصير وبتكلفة قليلة جدًا، وبالتالى أصبح هذا النتاج الغزير يحتاج إلى دور آخر يتصل بما يمكن أن نسميه عمليات الغربلة والتقييم، وهذه العمليات أصبح يقوم بها الآن مبدعون بأنفسهم، وبعضهم يسهم إسهامات مهمة فى هذه الوجهة، والقراء أنفسهم يقومون بدور كبير.. وهذا كله جانب إيجابى.

لكن الجانب السلبى الذى يتجاور مع هذا الجانب الإيجابى يرتبط بهذه السيولة أو هذا الاندياح، الذى أصبح التمييز فيه بين ما يستحق أن يبقى وما يمكن أن يتوارى صعبًا إلى حد ما، وبجانب هذا كله هناك أسباب مهمة جدًا وأساسية وجذرية فى تقديرى تتصل بالمساحة التى يشغلها الأدب ومقررات الأدب، ومقررات تحليل الأدب فى مراحل التعليم المختلفة، فالتعليم بشكل عام أصبح بحاجة إلى حلول جذرية.

فمقررات الأدب فى التعليم التى تُدرس الآن مؤسفة المستوى بالقياس بمراحل أخرى سابقة.. فى المراحل الأخرى السابقة كان هناك مثلًا كتاب شارك فيه الدكتور طه حسين وأحمد أمين عنوانه «التوجيه الأدبى» وهذا الكتاب كان مقررًا على طلاب الثانوية، يتضمن الاختيارات وطرائق تدريس الاختيارات.. والنصوص التحليلية التى تتوقف عند النماذج الأدبية فى هذا الكتاب كلها تقدم درسًا لم يلتفت إليه أحد بل بالعكس تم الانقطاع عنها.

فأصبحت كل هذه المقررات الآن تهتم بفكرة الاستظهار أو الحفظ أو التلقين، وما إلى ذلك، وهذا كله بعيد تمامًا عن الروح النقدية، فقطعة المحفوظات هذه لا يمكن أن تؤدى إلى تغذية روح التعامل مع الإبداع، والذين يدرسون لا يخرجون عن الإطار المحدود، وهم يتبنون هذا النموذج التقليدى ويحافظون عليه، ويكفى فى مقاربة أى قصيدة من القصائد التوقف عند الصور..فصلاح عبدالصبور مثلا تدرس له قصيدة وطنية، لكن التجارب المهمة الأخرى فى شعر صلاح عبدالصبور غائبة، وكذلك التجارب المهمة فى القصة القصيرة المصرية عبر تاريخها خلال العقود الماضية غائبة، والرواية أيضا غائبة وهكذا.. هذا عكس مناهج الأدب فى الدول العربية الأخرى، ففى المغرب مثلا رواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ تدرس فى البكالوريا، أو ما يوازى الثانوية العامة، وهكذا.. فالجانب المرتبط بالتعليم أيضًا هو عامل أساسى ضمن المشكلات التى أشرت إليها والتى تواجه النقد ودور الناقد.

■ يحدث الآن أن الأضواء تذهب إلى الأعمال التى تفوز بالجوائز والتى ترشح فى القوائم القصيرة للجوائز.. هل هذا معيار حقيقى للتقييم باعتبار أن لجان التحكيم بها نقاد أم أنه ليس معيارًا نقديًا بشكل عام؟

- هو معيار إلى حد ما مفيد لكنه ليس كافيًا، فالجوائز لها ما لها وعليها ما عليها كما يقال، وليست هناك جائزة عادلة ومنصفة ومتفق عليها إلى النهاية، لكن الجوائز لها جانب آخر مفيد يمكن أن يسهم فى ترويج أو فى تسليط الضوء على الأقل على بعض الأعمال التى تستحق هذا، ليست كل الأعمال بالطبع، والجوائز تخضع لملابسات كثيرة جدًا تجعلها غير كافية لوضع المعايير أو المقاييس التى تشير إليها، فتتداخل الاعتبارات فى كل الجوائز ليس فى مصر فقط بل على مستوى العالم العربى.

وهناك أيضًا جوانب أخرى تتصل بالمساحة التى يشغلها الأدب والاهتمام النقدى بالأدب فى وسائل الإعلام المختلفة، وهى مساحة ليست كبيرة جدًا وليست كافية فى الحقيقة، بالإضافة إلى الجانب الصحفى الذى يجب أن يهتم بالأبواب الثابتة الخاصة بنشر الأعمال الأدبية القصيرة أو الكتابات النقدية عن الأعمال وهكذا. وهناك بعض المنابر الجادة والحقيقية، ولا أريد أن أكون مجاملًا إذا أشرت إلى «الدستور» مثلًا ولكن هذه حقيقة، ولكن كل الجرائد فى المجمل ليست مهتمة، ثم هناك غياب للمجلات الوسيطة التى يمكن أن تصل بين عموم القراء وبين الأدب مثل مجلة الرسالة قديمًا، ومجلة العربى فيما بعد، ومجلة الدوحة فى فترات من تاريخها، والتى تقدم الثقافة بلهجة بسيطة للقارئ المهتم.

■ برأيك ما هى آخر تجربة مهمة فى مصر؟

- للأسف الشديد كانت آخر تجربة فى مصر مجلة «المجلة» التى أشرف عليها الكاتب يحيى حقى فى الستينيات ولم يتم ملء هذا الفراغ، وأحيانًا كانت هناك مجلات أخرى لكنها لم تستمر على نفس المنوال وفتراتها متراوحة مثل مجلة إبداع، والآن تحاول «إبداع» أن تستعيد دورها لكن كانت هناك فترات بالنسبة لها أكثر تألقًا.. ومجلة «الكاتب» فى بداية السبعينيات.. ومجلة «القاهرة» أيضًا فى فترة من فتراتها، لكن الآن مع تزايد النتاج الإبداعى نحن بحاجة إلى عدد أكبر من المجلات التى تهتم مثل هذا الاهتمام، فالأسباب كثيرة لتراجع النقد فى الحقيقة.

■ ما المميزات فى مدونات الكتب وصفحاتها على «فيسبوك» التى تنشر انطباعات القراء.. هل بها شىء يخدم الثقافة؟

- نعم، هناك جانب إيجابى يتمثل فى إتاحة هذه الفرصة العظيمة للتعبير فى وسائل بسيطة وسريعة كما أشرنا، والتواصل السريع وتلقى ردود فعل سريعة على هذا النتاج خلال التعليقات التى يمكن أن يكتبها بعض القراء واختصار الأزمنة والأماكن.. يمكن أن يكون هذا النشر موسعًا على نطاق واسع دون تكلفة كبيرة فى الحقيقة، هذه كلها جوانب إيجابية.

وأما السلبيات أن هذا النتاج لا يستطيع أن يفيد من الرسوخ المرتبط بالنشر الورقى، ومن الاستجابات المدققة والمتأنية النى يمكن أن تحيط بتقييم النشر الورقى، ومن الغربلة أيضًا الغائبة أو الحاضرة أو المأمولة التى يمكن أن تحيط بالنشر الورقى.

لكن من المؤكد أن وسائط الاتصال الحديثة فتحت مساحات جديدة للنشر، وهذا جانب جيد.

■ بالنسبة للنقد العلمى أو المتخصص أو النقد الأكاديمى.. لا شك أن «فصول» منبر مهم، وهى ليس مطلوبًا منها الوصول إلى القارئ العادى.. هل ترى أنها فى فتراتها المختلفة لعبت دورًا فى اطلاع النقاد على أحدث النظريات أو دورها أولًا كما تراها طوال الوقت؟ وهل تمكنت من لعبه طول الوقت أم أن هناك تعسرات؟

- فى الحقيقة إنه سؤال مهم، مجلة «فصول» ارتبطت ببعض الأدوار وقامت بها فى بعض الفترات، وواجهت بعض المشكلات، أو هناك بعض الملاحظات السلبية التى يمكن ملاحظتها فيما سبق منذ تأسيسها فى أوائل الثمانينيات وحتى الآن، فقامت بدور مهم فى بعض النظريات الأدبية الغربية، وقامت بدور مهم أيضًا فى تقديم بعض النماذج من الدراسات المهمة، وقدمت عددًا كبيرًا من الأسماء النقدية فى الوطن العربى.

لكن بجانب هذا فى بعض الفترات وحتى الآن انحسر دورها فى نطاق شبه محدود، لأنه شبه متخصص أو يمكن أن نقول متخصصًا، والنقد يمكن أن يكون أبعد من هذا، فكان من المتصور أن تقوم «فصول» بدور ما لا يغفل أهمية قيام مجلات أخرى بأدوار أخرى ربما أكثر أهمية، على رأس الأولويات التى كان يجب الاعتناء بها الوصول بين الأعمال الأدبية والقطاع الأكبر من القراء، هذه وظيفة أساسية للنقد لم تقم بها فصول طوال تاريخها حتى الآن، من فكرة المتابعة والمراجعات النقدية.

وأيضًا كان هناك قدر من اللهاث وراء نظريات أدبية غربية لمجرد أنها جديدة، فى الوقت الذى كانت هذه النظريات قد انحسرت فيه أو تراجعت فى مواطنها الأصلية، ويضاف إلى هذا الاهتمام الموسع فى بعض النظريات الأدبية التى ثبت فيما، بعد وربما كان واضحًا من البداية، أنها بعيدة عن روح النقد الحقيقية، فمثلًا اتجاهات مثل اتجاه الشكلانية الروسية أو البنياوية أو غيرهما من الاتجاهات التى تغفل أو تتجاهل حكم القيمة الجمالية على العمل الأدبى. كان هذا الاهتمام أكبر بكثير مما يجب، بمعنى أن جزءًا أساسيًا من مهمة النقد أن يهتم بالقيم الجمالية فى العمل الأدبى، وأن يحكم على هذا العمل الأدبى، أى أن لا يساوى بين النص الأدبى وغيره من النصوص الأخرى، لكن بعض الاتجاهات النقدية النظرية أغفلت حكم القيمة هذا، واحتلت هذه الاتجاهات مساحات كبيرة فى أعداد كبيرة من مجلة فصول.

لكن كان من المهم التعريف بمثل هذه النظريات لكى يمكن التحاور معها والإفادة من بعض ما تقدمه من أدوات فقط، وليس تبنيها بقدر كامل، فى المجمل «فصول» قامت فى بعض فتراتها بأدوار مهمة، لكن هذه الأدوار لم تكن لتغنى أبدًا عن أدوار أخرى موكولة لمجلات أخرى.

■ ما أحدث نظرية أدبية اطلعت عليها؟ أو ما الصيحة الأدبية؟

- هذا تعبير مهم، فالمد الآن فى الكثير من الدراسات النقدية العربية خصوصًا الدراسات الأدبية تتوقف عند اتجاهات مثل السيميوطيقا، والنقد الثقافى، والتفكيكية، والنقد البيئى، وبعض المعالم من علم السرديات، وجزء كبير جدًا من الاجتهادات فى هذه الوجهات، وهو فى الحقيقة جزء عقيم، فمثلًا: هناك اتجاهات لناقد يتم تبنيها فى أغلب مَن يكتبون دراسات أكاديمية الآن هو جيرار جينيت، وهو يتوقف عند فكرة العتبات للنص «عنوان النص، عناوين الفصول، الاستهلالات الأولى فى النص»، لكنه يتوقف أيضًا عند فكرة الغلاف، تحليل غلاف العمل وهذه فكرة عقيمة بالكامل.

لأن العمل الأدبى الواحد يمكن أن يطبع مرات متعددة بأغلفة متعددة، وفى مصر المصمم لا يقرأ العمل، والغلاف ليس جزءًا من إبداع المبدع، بل هو قراءة من مصمم الغلاف للعمل الأدبى، لكن هناك لهاثًا فى الحقيقة أو جريًا وراء ما نسميه بالموضة.

فهناك قطاع كبير من الدراسات النقدية المصرية والعربية بشكل عام يطبق مثل هذه التصورات النظرية تطبيقًا آليًا دون تفكير وحضور لشخصية الناقد وهكذا.

ننشر غدًا الجزء الثانى من الحوار