قندوسى: الفوز على المقاولون دفعة كبيرة قبل السفر لجنوب إفريقيا

عبر أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب، في بطولة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن هناك معنويات مرتفعة بين اللاعبين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وأوضح أن الفريق يسيطر بخطوات واثقة في مشواره ببطولة الدوري، وأن تعزيز الصدارة كان مهمًّا للغاية وتوسيع الفارق مع المنافسين في البطولة.

وأشار إلى أنه لم يحتج إلى وقت كبير للانسجام، وذلك بفضل الروح الإيجابية بين اللاعبين، وأنه يعتز باللعب وسط هذه المجموعة المميزة داخل الفريق.

وأضاف: حصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، ونعلم جيدًا صعوبة المهمة، وسوف نلعب من أجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل.

وحرص قندوسي على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين، مؤكدًا أنها الدافع الأكبر وأن مساندتها تمنح دوافع كبيرة للفريق بشكل عام.