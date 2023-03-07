الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قندوسى: الفوز على المقاولون دفعة كبيرة قبل السفر لجنوب إفريقيا

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

عبر أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب، في بطولة الدوري الممتاز، لافتًا إلى أن هناك معنويات مرتفعة بين اللاعبين قبل السفر إلى جنوب إفريقيا.

وأوضح أن الفريق يسيطر بخطوات واثقة في مشواره ببطولة الدوري، وأن تعزيز الصدارة كان مهمًّا للغاية وتوسيع الفارق مع المنافسين في البطولة.

وأشار إلى أنه لم يحتج إلى وقت كبير للانسجام، وذلك بفضل الروح الإيجابية بين اللاعبين، وأنه يعتز باللعب وسط هذه المجموعة المميزة داخل الفريق.

وأضاف: حصلنا على دفعة معنوية كبيرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، ونعلم جيدًا صعوبة المهمة، وسوف نلعب من أجل الفوز واستكمال المنافسة على التأهل.

وحرص قندوسي على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للاعبين، مؤكدًا أنها الدافع الأكبر وأن مساندتها تمنح دوافع كبيرة للفريق بشكل عام.

المقاولون العرب الاهلى صن دوانز أحمد قندوسي جنوب أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

أول تعليق من «السكة الحديد» عن حادث قطار قليوب

9 مارس.. أولى جلسات التحفظ على أموال مرتكبي واقعة «Hogg pool»

النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث قطار قليوب

10 مصابين فى حادث خروج قطار عن مساره فى محطة قليوب

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

ارتفاع عدد المصابين لـ11 فى حادث خروج قطار قليوب عن مساره بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين