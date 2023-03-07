الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية أرمينيا سبل تطوير التعاون

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ارارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة وذلك لإلقاء كلمة أمام الوزراء العرب خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم (159) والذي سيعقد غداً الأربعاء بمقر الأمانة العامة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الارميني سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، في بيان حصل الدستور على نسخة منه.

وأكد أبوالغيط على متانة العلاقات التاريخية بين أرمينيا والعالم العربية باعتبارها شريكاً رئيسياً في منطقة القوقاز، كما عبر عن ثقته في أن أرمينيا ستواصل دورها التقليدي دعماً للسلم والامن والاستقرار في المنطقة العربية، مشيدا بمواقفها في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية حرص بدوره على تثمين علاقات بلاده بالدول العربية، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود الجماعية خلال المرحلة القادمة للارتقاء بالعلاقات على كافة الأصعدة، معربا عن حرص بلاده على توسيع رقعة التعاون السياسي مع العالم العربي تحت مظلة الجامعة العربية، كما اطلع الوزير الأرميني الأمين العام على رؤية بلاده بشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأرميني وزير خارجية جمهورية أرمينيا الجلسة الافتتاحية

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