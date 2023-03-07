الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يرحب بمقترح تشكيل لجنة تحقيق أممية في مواقع التعذيب السرية بإيران

البيت الابيض
البيت الابيض

رحب البيت الأبيض، بمقترح تشكيل لجنة تحقيق أممية في مواقع التعذيب السرية في إيران، وفق تصريحات لقناة العربية نيوز. 
كما أكد البيت الأبيض أن تحقيقات الأوروبيين بشأن تفجير نورد ستريم لا تزال مستمرة .

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستضيف رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، يوم 26 أبريل المقبل، حيث تكثف الدول التعاون بشأن التهديد من كوريا الشمالية.
وقال البيت الأبيض إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية، وهي الثانية في عهد بايدن ستسلط الضوء على الأهمية والقوة الدائمة للتحالف الصارم بين البلدين.

وكانت قد أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة، أمس الاثنين، قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وفقًا لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية.
وقالت الوزارة إن القاذفة الاستراتيجية الأمريكية B-52H والمقاتلات النفاثة الكورية الجنوبية F-15K وKF-16 شاركت في التدريبات.
وكانت  كوريا الجنوبية قد أجرت مؤخرًا تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية في 22 فبراير.

قال البيت الأبيض إن تسميم طالبات في إيران أمر غير مقبول، وإن احتمال تعرض الفتيات في إيران للتسميم لمجرد مطالبتهن بالتعليم أمر مخز، وفقًا لما ورد بقناة العربية.

وأضاف البيت الأبيض أن تسميم الفتيات في المدارس في طهران يدل على انعدام الضمير.

واحتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى أمس الأول السبت على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسئولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران، وقال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات إسلامية متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

إيران أمريكا ​البيت الأبيض آثار تعذيب سجن

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