الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ذراع الدولة لخلق أجيال مبدعة».. تفاصيل تطوير التعليم في المنيا

تطوير التعليم في
تطوير التعليم في المنيا

عرضت فضائية extra news، تقريرا يكشف تفاصيل تطوير التعليم في المنيا، بعنوان "تطوير التعليم في المنيا.. ذراع الدولة لخلق أجيال جديدة مبدعة". 

وأوضح التقرير أن 497 مدرسة، تم إنشاؤها وتوسعتها وتطويرها منذ 2014 بالمنيا، بإجمالي تكلفة 2.1 مليار جنيه، لافتا إلى أن 27 مدرسة، جاري العمل على إنشائها وتطويرها بتكلفة 160.6 مليون جنيه. 

وأشار التقرير إلى أنه تم العمل على إنشاء 14 معهدًا أزهرياً في المنيا منذ عام 2014م. 

كما بلغ إجمالي الفصول الدراسية في الـ 14 معهد الأزهري الجديد في المنيا 5996 فصلاً دراسياً.

وبلغ إجمالي المعاهد الأزهرية في المحافظة 488 معهداً أزهرياً.

وبلغ إجمالي الكثافة الطلابية بالمعاهد الأزهرية في المحافظة 37.62 تلميذاً لكل فصل. 

وبحسب تقرير رسمي عن إنجازات الدولة في المنيا، فقد تم الانتهاء من 13 مشروعًا بقطاع التعليم العالي بإجمالي تكلفة 975 مليون جنيـه وجارِ العمل على 4 مشروعات بإجمالي تكلفة 1.1 مليار جنيه.

كما بلغت الاستثمارات العامة المستهدفة والموجهة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخطة عام 2022/2021 بمحافظة المنيا 689.4 مليون جنيه بنسبة 20.3% من إجمالي قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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