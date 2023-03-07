الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مجدي بدران: الأنيميا الحادة سبب تأخر الشعوب وتؤدي للوفاة

مجدي بدران
مجدي بدران

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة من أهم المبادرات الصحية التي تم إطلاقها، حيث تمثل هذه الأمراض خطورة كبيرة وبالغة على صحة الأطفال.

الأنيميا الحادة

وأكد بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأنيميا تقلل المناعة وتجذب العدوى وبالتالي الأطفال يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة في حال كان الطفل يعاني من الأنيميا الحادة.

تأخر الشعوب  

وأضاف في حديثه، أن الأنيميا تؤدي إلى تأخر القدرة المعرفية والإنتاجية للمواطنين، لذا هناك ربط علمي واضح بين الأنيميا وتأخر الشعوب.

 

وأشار إلى أن الأنيميا الحادة تؤدي إلى الوفاة، لذا يفقد العالم سنوياً أكثر من 25 ألف مواطن نتيجة هذا المرض، لذا الدولة تطلق هذه المبادرات الصحية للحفاظ على صحة المواطنين من تلك الأمراض الخطيرة.

مجدي بدران الانيميا خطورة الأنيميا اكسترا نيوز المبادرات الصحية

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