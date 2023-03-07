الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يراجع مع وزير الإسكان تقنين أوضاع أراضى أحوزة المدن الجديدة

رئيس الوزراء مع د.
رئيس الوزراء مع د. عاصم الجزار - أرشيفية

التقى د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الثلاثاء، د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمراجعة موقف إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص الأراضي التي تم ضمها لأحوزة بعض المدن الجديدة، وكذا موقف توفيق أوضاع الحائزين للأراضي، بحضور عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى  مناقشة كل ما يتعلق بموقف تنفيذ إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين المتواجدين على تلك الأراضي، في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض الجهات لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للقرارات الجمهورية المتضمنة ضم أراضٍ لأحوزة بعض المدن، وموقف المخططات الاستراتيجية للمساحات المنضمة لتلك المدن، إضافة إلى موقف ميكنة إجراءات تقنين الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين في هذا الشأن،  فضلًا عن البت في الطلبات المقدمة، إضافة لموقف الأراضي الشاغرة ببعض المدن الجديدة.

خلال الاجتماع، وفي متابعة لزيارته الأخيرة إلى قطر، كلف رئيس الوزراء وزير الإسكان بسرعة توفير قطعة أرض بمساحة تتراوح من 50 ألف إلى 100 ألف م2، لأحد كبار المستثمرين القطريين، التي كان قد طلبها أثناء الزيارة الرسمية لدولة قطر مؤخرًا؛ وذلك بغرض إنشاء مستشفى على مستوى عالٍ لتقديم خدمة طبية متميزة؛ حيث يمتلك المستثمر القطري عددًا من المستشفيات في قطر، بالشراكة مع كبريات المؤسسات الطبية العالمية.

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