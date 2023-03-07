الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بحضور رئيس الأساقفة.. الكنيسة الأسقفية تستعد لبداية النهضة الروحية

المطران سامي فوزي
المطران سامي فوزي

تستعد الكنيسة الأسقفية لافتتاح النهضة الروحية بالشراكة مع كنيسة الأمم CON تحت عنوان "اتباع المسيح" وذلك بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، والقس المرنم "زياد شحادة" بالاشتراك مع مجموعة من الخدام والمرنمين على مدار ثلاثة أيام بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الأيام الروحية تسبيح وصلوات وخدمة الوعظ إذ تُفتتح النهضة بعظة من الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كما ستقدم النهضة بمجموعة من اللغات المختلفة وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، إذ تبث على منصات التواصل الاجتماعى التابعة لكنيسة الأمم و قناة الكرمة.

 

إتحاد طلاب الجامعة ئيس الأساقف أساقفة الكنيسة الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية الاجتماعي والاقتصادي الأسقفية الأسقفية بالزمالك

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