«القومي للمرأة»: «حقك تنظمي» نهدف من خلالها رعاية الصحة الإنجابية

قالت الدكتورة سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن "حقك تنظمي" مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمة الصحة الإنجابية بالمجان للسيدات في المحافظات.

تحديد النسل

وأكدت الدكتورة سناء السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرة تحتوي على برامج توعوية خاصة بالصحة الإنجابية خاصة في ظل اهتمام الدولة بتمكين المرأة.

الصحة الإنجابية

وأشارت في حديثها، إلى أن المبادرة تهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين وتوعية النساء بالصحة الإنجابية وحق المرأة في تحديد النسل وفق حالتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه يتم إتمام تلك المبادرات من خلال رائدات في كل محافظة، حيث من خلال هؤلاء السيدات الرائدات يتم الوصول إلى الفئة المستهدفة في كل محافظة على حدة، لافتا إلى أن التوعية بتحديد النسل يحتاج إلى تضافر الجهود جميعاً وليس مؤسسة واحدة.