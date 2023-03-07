موعد شم النسيم 2023 والإجازات الرسمية في شهر إبريل

يأتى شم النسيم للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان لذا لا يستطيع المسلمون الاحتفال به كما اعتادوا طوال حياتهم، لكن يحتفل به باقي المصريون في موعد المحدد.

موعد شم النسيم 2023

ويكون ليوم شم النسيم طقوسه الخاصة التي اعتمدها المصريون منذ سنوات، لذا ينتظرون يوم شم النسيم كل عام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد شم النسيم والإجازات الرسمية في شهر إبريل.

يحتفل المصريون بيوم شم النسيم في يوم 17 أبريل المقبل وهي المرة الثالثة التي يأتي فيها يوم شم النسيم في شهر رمضان لذا لا يستطيع المسلمون تطبيق طقوسه في وقت الصيام .

ويرجع الاحتفال بيوم شم النسيم إلى عصر الفراعنة قبل حوالي 2700 قبل الميلاد، واستمروا في الاحتفال به خلال العصر البطلمي والعصر الروماني والعصور الوسطى وحتى هذه الأيام رغم تعاقب الحقب الزمنية على المصريين .

وفقًا للسجلات التي كتبها فلوطرخس خلال القرن الأول الميلادي، اعتاد المصريون القدماء تقديم الأسماك المملحة والخس والبصل لآلهتهم خلال عيد الربيع المعروف باسم شمو (المصرية القديمة: šmw).

الإجازات الرسمية في شهر أبريل

لن تكون إجازة شم النسيم هي الوحيدة التي يحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص طوال شهر أبريل ولكن هناك بعض الإجازات الأخرى، وتأتي الاجازات الرسمية في شهر أبريل كالتالي:

يوم إثنين الموافق ١٧ أبريل: عيد شم النسيم

من يوم الجمعة ٢١ أبريل – وحتى الأحد ٢٣ أبريل يحصل العاملون في القطاع الحكومي والخاص على اجازة عيد الفطر المبارك وقد تقل إلى يومين فقط للعاملين بالقطاع الخاص.

ويحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل احتفالًا بعيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢) .