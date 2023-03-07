الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين

جريدة الدستور

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب عشرة آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن هناك أربعة شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يتم الكشف عن هويتهم حتى الآن، بينما أصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في منطقة البطن.

ونفذت القوات الإسرائيلية عملية اقتحام لمخيم جنين، كما وقع تبادل لإطلاق نار كثيف بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

واستهدفت القوات الإسرائيلية إحدى المنازل بصاروخ، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات في مخيم جنين.

جنين مخيم جنين الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية القوات الإسرائيلية

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