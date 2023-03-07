الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجاز جديد.. معهد الفلك يستقبل تلسكوب «الحطام الفضائي والأقمار الصناعية»

تلسكوب
تلسكوب

استقبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الثلاثاء، أولى تجهيزات تلسكوب رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض.

وذكر المعهد في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “وصل إلى المعهد أول شحنة من القبتين 8 أمتار، وفي انتظار وصول الجزء الثانى غداً استعداداً لوصول أول تلسكوب لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي والأجسام القريبة من الأرض باستخدام تقنية الليزر وتقنية الرصد البصري بمدى ارتفاع 40 ألف كيلو متر”.

وأضاف: “يبلغ قطر التلسكوب 120 سم، وهو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع دولة الصين لتكون بديلاً عن الوحدة الحالية والتي يرجع عمرها لعام 1964 أقدم المحطات وكانت الوحيدة بأفريقيا حتى عام 2002. ويتبع التلسكوب معمل الفضاء بالمعهد”.

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المعهد القومي الفلكية تلسكوب الأقمار الفضائي والأجسام الأرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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