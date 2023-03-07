الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إثر انكسار ماسورة».. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بأسوان

موقع الماسورة
موقع الماسورة

انقطعت مياه الشرب في عدد من المناطق داخل مدينة أسوان بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر انكسار ماسورة في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، حيث إن هناك مناطق وقع فيها الانقطاع بشكل فوري، وأخرى بعد مرور عدة ساعات من الانكسار، وتراوحت مدة الانقطاع ما يقرب من 10 ساعات متواصلة.

ونظرًا لانقطاع مياه الشرب بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، لم يتمكن العديد من الأسر من تخزين كميات من مياه الشرب كمخزون احتياطي يستطيعوا من خلاله قضاء احتياجاتهم اليومية سواء في إعداد الطعام والشراب، وغيرها من الاستخدامات اليومية.

وفى السياق ذاته تكثف الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في أسوان جهودها؛ للانتهاء من أعمال تصليح انكسار الماسورة التى تقع في الطريق المؤدي إلى منطقة الكرور وتحديدًا عند ملاهى بكار، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق تحديدًا في المناطق التى تتبع لخط المياه.

أسوان انكسار ماسورة مياة شرب انقطاع مياة الشرب في عدد من المناطق أنقطاع المياة في أسوان أعمال إصلاح الماسورة

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