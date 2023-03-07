الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين إلى ثلاثة، فيما أصيب 7 آخرين، بينهم حالة خطيرة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "الشاب محمد وائل غزاوي استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر، وشابان آخران لم تعرف هويتهما بعد، ارتقيا برصاص الاحتلال، بينما أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر".

واستهدفت قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين بصاروخ، وذلك خلال عملية اقتحامها للمخيم.