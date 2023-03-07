الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين.. وارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ3

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جنين إلى ثلاثة، فيما أصيب 7 آخرين، بينهم حالة خطيرة.

وقالت الصحة الفلسطينية: "الشاب محمد وائل غزاوي استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر، وشابان آخران لم تعرف هويتهما بعد، ارتقيا برصاص الاحتلال، بينما أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر".

واستهدفت قوات الاحتلال أحد المنازل في مخيم جنين بصاروخ، وذلك خلال عملية اقتحامها للمخيم.

إسرائيل الصحة شهداء الإحتلال الإسرائيلي جنين

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الجشع سيدمر العالم

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