الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زاهى حواس يوقع كتاب «الأهرامات أسرار وسحر» بالسفارة الإيطالية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أقام سفير إيطاليا بالقاهرة حفلاً أسطوريًا بمقر السفارة الإيطالية لتوقيع كتاب "الأهرامات أسرار وسحر" من تأليف عالم الآثار المصرية د.زاهي حواس وتصوير المصور الإيطالي العالمي ساندروا فانيني Sandro Vanini.

ويحكي حواس في الكتاب علاقته بالهرم والقصص والحكايات الغريبة التي صادفته في حياته، ويصور الكتاب كل أهرامات مصر والملوك الذين بنوا الأهرامات، فالكِتاب طوله نحو متر وعرضه نصف متر ويزن نحو 18 كيلو جراما.

وتعتبر الكتاب من أعظم الكتب عن الآثار المصرية وخاصة الأهرامات، وقد نشر من هذا الكتاب 750 نسخة حتى الآن.

وساعد في نشر الكتاب رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير السياحي مصطفي لطفي، وقد دُعي للحفل العديد من المثقفين ورجال الأعمال.

يشار إلى أن البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة أ.د.ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، نجحت  في الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.

كما تم العثور على تمثال علي هيئة أبوالهول من الحجر الجيري يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتدياً غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبري، مشيرًا إلى أن الفحص المبدئ لوجه التمثال يشير إلى أنه من المرجح أن يكون للإمبراطور كلاوديوس.

ووصف د.ممدوح الدماطي التمثال برائع الجمال، حيث إن وجهه يتميز بملامح ملكية مصورة بدقة وتظهر ابتسامة خفيفة على شفاهة التي يوجد على طرفيها غمازتان، كما تظهر بقايا اللون الأصفر والأحمر على وجهه.

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