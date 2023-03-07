«التعليم» تفتتح معرض المدرسة المنتجة لعرض منتجات الطلاب

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معرضًا لمنتجات طلاب المدارس، تحت رعاية د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل والمشرف على الإدارة العامة للخدمات المركزية والذي أقامته إدارة المدرسة المنتجة بديوان عام الوزارة فى الفترة من (٥ إلى ٩) مارس ٢٠٢٣.

وافتتح عماد الدين منصور، مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية؛ معرض المدرسة المنتجة بديوان عام وزارة التربية والتعليم بمناسبة عيد الأم وشهر رمضان المعظم.

وشهد المعرض إقباًلا كبيرًا من السادة الزائرين الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية.

وتضمن المعرض مشاركة (٩) مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهذه المحافظات هي(القاهرة، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، ودمياط، والدقهلية، والمنوفية، والوادى الجديد، وشمال سيناء)، ليتم عرض منتجات أبناءنا الطلاب وتعكس ما تتميز به كل مديرية تعليمية.

وقدمت محافظة القاهرة منتجات تسويقية بمناسبة شهر رمضان المبارك وبعض المشغولات اليدوية المميزة، كما قدمت محافظة الجيزة مشغولات خشبية ويدوية متقنه الصنع وإكسسوارات من تصميم وإنتاج الطلاب في مختلف المدارس، وكليم متقن الصنع من إنتاج أطفال أوسيم، وشاركت محافظة الدقهلية بمنتجات متنوعة للطلاب في الاقتصاد المنزلي من مربات ومخللات ومشغولات الكروشيه والتريكو وحقيبة ألعاب للأطفال وفوانيس أطفال، وتميزت محافظة البحيرة بعرض منتجاتها من أجود أنواع عسل النحل من إنتاج مناحل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومشغولات متقنة ومميزة من أعمال الكروشيه والشنط، وظهرت محافظة دمياط كعادتها بالمشغولات الخشبية الرائعة والمميزة وإنتاج أبنائنا الطلاب من الجبن الأبيض بمدارس البياضية وفوانيس رمضان الخشبية.

كما شاركت محافظة المنوفية بمشغولات من الكروشيه والمفارش وبعض الإكسسوارات المميزة بأسعار لا تقبل المنافسة، وعرضت محافظة الوادي الجديد أنواع مميزة من التمور من نخيل المدرسة المنتجة بمدارس الوادي الجديد، ومفاجئة المعرض من معروضات محافظة شمال سيناء بمشاركتها الفريدة من منتجات الطالبات والسيدات المعيلات من عباءات وكابات ومناديل وحقائب وإكسسوارات بدوية وخداديات مشغولة بخيوط ملونة جذابة إضافة إلى الزيتون وزيت الزيتون عالي الجودة وتشكيلة كبيرة من الإكسسوارات البدوية الفريدة، ولأول مرة ساهمت محافظة أسيوط بمنتجات طلاب وجه قبلي من المشغولات الفنية ولوحات مميزة من البيئة المحيطة.

شارك من أسرة المدرسة المنتجة بالوزارة أحمد الأنصاري السلاموني مدير إدارة المدرسة المنتجة، وحنان محسن، ونشأت العبد، وماهر غانم مديري إدارة بالمدرسة المنتجة بتقديم كل العون للزملاء المشاركين والضيوف لنجاح المعرض الذي ينتظره العاملين بديوان الوزارة.